Ставленики РФ теряют доверие среди коллаборантов на оккупированных территориях, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Местные, поддержавшие оккупацию в начале, начали хуже относиться к врагу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на это влияют разные факторы:

увеличение в городах количества оккупационных войск;

личный состав врага обитает в гражданских и муниципальных зданиях;

очень высокие цены (в два-три раза больше, чем на подконтрольной правительству Украины территории);

отсутствие работы;

дефицит лекарств (в первую очередь предоставляются оккупантам).

"В то же время Кремль реагирует на это традиционно - увеличением силового блока и принуждения", - добавили в ЦНС.