Окупанти планують розробити нову стратегію для боротьби з українськими партизанами, - ЦНС

Російські силовики планують розробити нову стратегію для боротьби з українським підпіллям на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

У ЦНС додали, що окупанти бояться спротиву українських партизанів, тому все частіше починають виставляти дані теми у свій порядок денний, особливо під час засідань силових структур.

"Окупаційна "адміністрація" має намір посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру та виявлення осередків руху опору. Таким чином, результати засідання Антитерористичного комітету РФ вказують на збереження окупаційної політики Росії, спрямованої на викорінення української ідентичності", - йдеться у повідомленні.

Директор ФСБ Олександр Бортников, міністри силового блоку Росії та начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов намагались знайти нові шляхи тиску на підпілля на захоплених територіях України

Нагадаємо, що російські загарбники готуються до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.

У Маріуполі російські окупанти не припиняють посилений патруль. Вони шукають українських партизанів.

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