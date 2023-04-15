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Росіяни планують мобілізувати колаборантів на окупованих територіях, - ЦНС

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Субота 15 квітня 2023 14:58
Росіяни планують мобілізувати колаборантів на окупованих територіях, - ЦНС Ілюстративне фото: росіяни планують мобілізувати колаборантів на окупованих територіях (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники готуються до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що так звані "районні адміністрації" росіян на окупованих територіях отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів". Вказівку розіслало Міністерство оборони РФ та дало термін на її виконання до 18 квітня.

Зазначається, що списки треба подати в електронному форматі, а також зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати до місцевих "військоматів".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про введення електронних повісток в Росі.

Британська розвідка вважає, що таким чином РФ може готуватися до тривалої війни проти України.

Окрім того, в Силах оборони повідомляли, що РФ почала мобілізувати до Збройних сил ув'язнених.

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