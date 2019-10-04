Ставки сделаны: как в Кабмине планируют выводить игорный бизнес из "тени"

Игорный бизнес в Украине ожидает рестарт. Власти планируют дать "зеленый свет" всем видам азартных игр – онлайн-казино, букмекерским конторам, покеру, лотереям, игровым автоматам.

Кабинет министров на этой неделе согласовал проект закона с правилами, по которым будет работать игорная индустрия. В скором времени документ поступит в парламент, заверил премьер-министр Алексей Гончарук.

Из того, что уже известно наверняка – работать легально игорный бизнес сможет только в специально выделенных зонах при гостиницах. Казино будут организованы в пятизвездочных отелях, а залы игровых автоматах – в трех-пяти звездах.

К гостиницам, в которые планируют допустить игорные заведения, предусмотрели ряд требований. Ограничителем для бизнеса станет номерной фонд отелей, рассказал РБК-Украина собеседник в правительстве, участвующий в разработке проекта. К примеру, в Киеве, по его словам, можно будет организовывать игорный бизнес в отелях, в которых предварительно действует не менее 200 номеров, а в регионах – предварительно не менее 150.

И что важно: зоны азартных игр будут работать исключительно в гостиницах, сертифицированных Минэкономразвития. Сейчас таких заведений насчитывается около 214-ти, из которых 32 имеют пять звезд, 88 – 4 звезды, 94 – 3 звезды.

Вход по паспорту

Легализация азартных игр будет происходить под жестким контролем, предупреждают чиновники. Для этих целей будет создан специальный уполномоченный орган по надзору за всеми видами деятельности в сфере азартных игр, который попадет в прямое подчинение Кабмину.

Новое ведомство займется лицензированием бизнеса, ведением публичных реестров с информацией о лицензиатах и местах проведения азартных игр. Кроме того, этот орган будет разрабатывать требования по сертификации оборудования и программного обеспечения, а также контролировать установку регистраторов расчетных операций в игровых заведениях. Он же будет перепроверять предпринимателей, которые захотят заняться игорным бизнесом, на соответствие таким требованиям, как наличие капитала, уровень кредитоспособности и т.д.

"В каждой зоне азартных игр планируется установить систему онлайн-мониторинга, которая в режиме реального времени будет передавать информацию уполномоченному органу и Налоговой службе", – уточнил собеседник. К слову, другие контролирующие органы также смогут в онлайн-режиме получить доступ к данным обо всех принятых ставках, выплаченных выигрышах.

Под жесткий фейс-контроль попадут и посетители игорных заведений. В частности, может проходить проверка паспортных данных. Эти меры необходимы для отсева игроков по возрасту, чтобы, к примеру, несовершеннолетние не смогли попасть в зону игр.

Проверка посетителей окажется полезной и в целях усиления фискализации. "Скажем, пришел посетитель в заведение, смог выиграть, и в итоге получил свой выигрыш, но заплатил налоги сразу же на месте. То есть, азартные заведения могут выполнять функцию налоговых агентов", – разъяснил чиновник.

Лицензий на всех не хватит

Зоны азартных игр не появятся на каждом шагу, уверяют в Кабмине. Игорных заведений будет не так уж и много, поскольку количество лицензий для разных видов бизнеса ограничат – примерно 20 лицензий для запуска онлайн-казино, около 160 лицензий на открытия залов игровых автоматов. Лицензии будут выдавать на 5-10 лет.

Их стоимость будет отличаться в зависимости от вида азартной игры, количества оборудования, расположения заведения. Официально размер платы за лицензии пока не известен, но сумма будет определяться в рамках электронных торгов, которые будет проводить специальный уполномоченный орган.

"Предприниматели будут бороться за лицензии на электронных аукционах. Каждая лицензия будет привязана к месторасположению гостиницы. То есть, если предприниматель является собственником сети отелей, это не означает, что он сможет на основании одной лицензии открывать зоны азартных игр во всех своих гостиницах. Нет, одна лицензия означает организацию зоны азартных игр в одном отеле", – уточняет источник издания.

Власти исходят из того, что после вступления в силу нового закона, понадобится максимум до полугода, чтобы этот сектор экономики полноценно и легально заработал. Азартные игры по разным оценкам могут пополнить доходную часть бюджета примерно на 2-5 млрд гривен. Помимо этого, дополнительно госказну пополнят и другие налоговые отчисления – подоходный налог и ЕСВ.

"На данный момент предусмотрено, что игорные заведения будут оплачивать налоги в рамках действующего законодательства. Никаких новых ставок по налогам специально для игорного бизнеса не предусмотрено", – добавил собеседник.

Вдобавок в правительстве обещают ужесточить наказание за работу азартных заведений в "тени". Для этого планируется увеличить штрафы и усилить уголовную ответственность. Среди прочего, навести порядок планируют в сегменте лотерей. Зачастую под вывеской лотерейных заведений работают залы игровых автоматов. В Кабмине обещают отслеживать и наказывать нарушителей, но сначала предоставят им возможность легализоваться. С этой целью власти предусмотрели переходный период – до 1 января 2020 года.

По принципу "кнута и пряника"

Идея власти вывести азартные игры из "тени" уже давно актуальна, говорят опрошенные РБК-Украина эксперты. Управляющий партнер юрфирмы "Де-юре" Григорий Трипульский напоминает, что Кабмин должен был разработать такой проект еще десять лет назад. "Закон о запрете игорного бизнеса налагал обязанность на Кабмин сделать это в течение трех месяцев. Так что фактически правительство выполняет нормы закона", – говорит адвокат.

Управляющий партнёр "Тарасюк и партнёры" Сергей Тарасюк полагает, что инициатива правительства легализовать игорный бизнес наверняка найдет поддержку у кредиторов страны, в том числе, у МВФ. "Законопроект позволит наполнить бюджет, и, как следствие снизить его дефицит, что опять же является требованием МВФ", – отметил юрист.

Вместе с тем эксперты по-разному оценивают сильные и слабые стороны этой инициативы. Тарасюк считает, что плюсом закона может стать его хорошая проработка. "Минусом может оказаться желание Минфина наложить излишнюю фискальную нагрузку на операторов рынка из-за необходимости наполнения бюджета", – отмечает Тарасюк.

Григорий Трипульский опасается, что законопроект окажется достаточно "сырым", не опирающимся на статистику и не согласованный с остальным законодательством.

Легализация игорного бизнеса может иметь и важное социальное значение, уверен старший IT юрист в Legal IT Group Александр Голод, поскольку на данный момент права граждан в этом секторе толком не защищены.

"Зачастую легализация сопровождается утверждением жестких стандартов процесса азартных игр с целью борьбы с лудоманией или, проще говоря, игровой зависимостью, а также защиты психического здоровья общества. Например, в казино размещается информация о горячих линиях и адресах клиник, готовых оказать профессиональную помощь патологически склонным к азартным играм гражданам", – разъясняет Голод.

Насколько будут жесткими правила ведения игорного бизнеса в Украине, эксперты пока не берутся прогнозировать, но отмечают, что за рубежом этот рынок жестко зарегулирован, особенно в вопросах так называемой "ответственной игры" – возрастного ценза, самоограничения и т.д.

"Безусловно, игорный бизнес должен сильно контролироваться государством. И сегодня с развитием техники – это реально сделать. Кроме того, есть мировой опыт, позволяющий государству в режиме реального времени получать информацию из игровых заведений. Большая стоимость лицензии будет хорошим стимулом для предпринимателей не нарушать лицензионные условия", – считает Григорий Трипульский.

Александр Голод также настаивает на необходимости внедрения в Украине надлежащего и эффективного контроля в режиме реального времени, в частности, за деятельностью онлайн-казино. "Например, в Эстонии Налогово-таможенный департамент строго следит за азартным бизнесом в интернете и блокирует все нелегальные сайты", – уточняет юрист.

Сергей Тарасюк уверен в том, что метод "кнута и пряника" лучше полностью скопировать с западных стран, где имеется практика взимания огромных штрафов с глубоким мониторингом процессов: контроль транзакций, идентификация игроков, анализ выигрышей. "Нужно и усиление уголовной ответственности за нелегальную организацию азартных игр", – считает юрист.

География игровых зон

Готов ли бизнес работать в отрасли легально? Предприниматели, которые теоретически могут стать участниками белого рынка азартных игр, хотят услышать от Кабмина детали, говорит глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос. В частности, предприниматели пока не понимают, какие инвестиции потребуется выделить для организации игорного заведения.

"Смогут ли сами отельеры открывать игровые зоны. Или будут запускаться исключительно операторы. Как тогда получить помещение – нужно ли его покупать или придется оформлять договор аренды или субаренды с гостиницей. Понадобится ли организовывать отдельный доступ в игровую зону с улицы или можно будет зайти через вестибюль гостиницы. При этом доступ в казино будут иметь исключительно посетители отеля или все желающие. Но ключевой вопрос – это какой объем инвестиций нужен, каковы сроки окупаемости и какова итоговая прибыль. Без математических расчетов инициатива Кабмина остается для бизнеса теорией", – отмечает Кривонос.

Учитывая большой потенциал рынка азартных игр, с географической точки зрения эту отрасль желательно развивать сразу в трех направлениях, считает собеседник.

Во-первых, это крупные города, где бизнес сможет быстро запускаться и получать высокие прибыли. Во-вторых, это депрессивные регионы, куда нужно привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, возводить инфраструктуру. В-третьих, это туристические центры и морское побережье, что позволит увеличить поток туристов Украине. "Если игорный бизнес системно развивать в этих направлениях, такой подход даст неплохой толчок развитию нашей экономики", – уверен Кривонос.