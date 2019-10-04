Ставки зроблені: як у Кабміні планують виводити гральний бізнес з "тіні"

Гральний бізнес в Україні чекає рестарт. Влада планує дати "зелене світло" всім видам азартних ігор – онлайн-казино, букмекерським конторам, покеру, лотереям, ігровим автоматам.

Кабінет міністрів на цьому тижні погодив проект закону з правилами, за якими буде працювати гральна індустрія. Незабаром документ надійде до парламенту, запевнив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

З того, що вже відомо напевно – працювати легально гральний бізнес зможе тільки в спеціально виділених зонах при готелях. Казино будуть організовані в п'ятизіркових готелях, а зали ігрових автоматах – у трьох-п'яти зірках.

До готелів, у які планують допустити гральні заклади, передбачили низку вимог. Обмежувачем для бізнесу стане номерний фонд готелів, розповів РБК-Україна співрозмовник в уряді, що бере участь у розробці проекту. Приміром, у Києві, за його словами, можна буде організовувати гральний бізнес в готелях, в яких попередньо діє не менше 200 номерів, а в регіонах – попередньо не менше 150.

І що важливо: зони азартних ігор будуть працювати виключно в готелях, сертифікованих Мінекономрозвитку. Зараз таких закладів нараховується близько 214-ти, з яких 32 мають п'ять зірок, 88 – 4 зірки, 94 – 3 зірки.

Вхід за паспортом

Легалізація азартних ігор буде відбуватися під жорстким контролем, попереджають чиновники. Для цих цілей буде створено спеціальний уповноважений орган з нагляду за всіма видами діяльності у сфері азартних ігор, який потрапить в пряме підпорядкування Кабміну.

Нове відомство займеться ліцензуванням бізнесу, веденням публічних реєстрів з інформацією про ліцензіатів та місця проведення азартних ігор. Крім того, цей орган буде розробляти вимоги щодо сертифікації обладнання і програмного забезпечення, а також контролювати установку реєстраторів розрахункових операцій у гральних закладах. Він же буде перевіряти підприємців, які захочуть зайнятися гральним бізнесом, на відповідність таким вимогам, як наявність капіталу, рівень кредитоспроможності і т.д.

"В кожній зоні азартних ігор планується встановити систему онлайн-моніторингу, яка в режимі реального часу буде передавати інформацію уповноваженому органу та Податковій службі", – уточнив співрозмовник. До речі, інші контролюючі органи також зможуть в онлайн-режимі отримати доступ до даних про всі прийняті ставки, виплачені виграші.

Під жорсткий фейс-контроль потраплять і відвідувачі гральних закладів. Зокрема, може проходити перевірка паспортних даних. Ці заходи необхідні для відсіву гравців за віком, щоб, наприклад, неповнолітні не змогли потрапити в зону ігор.

Перевірка відвідувачів виявиться корисною і в цілях посилення фіскалізації. "Скажімо, прийшов відвідувач у заклад, зміг виграти, і в результаті отримав свій виграш, але заплатив податки відразу ж на місці. Тобто, азартні заклади можуть виконувати функцію податкових агентів", – пояснив чиновник.

Ліцензій на всіх не вистачить

Зони азартних ігор не з'являться на кожному кроці, запевняють в Кабміні. Гральних закладів буде не так вже й багато, оскільки кількість ліцензій для різних видів бізнесу обмежать – приблизно 20 ліцензій для запуску онлайн-казино, близько 160 ліцензій на відкриття залів гральних автоматів. Ліцензії будуть видавати на 5-10 років.

Їхня вартість буде відрізнятися в залежності від виду азартної гри, кількості обладнання, розташування закладу. Офіційно розмір плати за ліцензії поки не відомий, але сума буде визначатися в рамках електронних торгів, які буде проводити спеціальний уповноважений орган.

"Підприємці будуть боротися за ліцензії на електронних аукціонах. Кожна ліцензія буде прив'язана до місця розташування готелю. Тобто, якщо підприємець є власником мережі готелів, це не означає, що він зможе на підставі однієї ліцензії відкривати зони азартних ігор у всіх своїх готелях. Ні, одна ліцензія означає організацію зони азартних ігор в одному готелі", – уточнює джерело видання.

Влада виходять з того, що після набрання чинності новим законом, знадобиться максимум до півроку, щоб цей сектор економіки повноцінно і легально заробив. Азартні ігри, за різними оцінками, можуть поповнити дохідну частину бюджету приблизно на 2-5 млрд гривень. Крім цього, додатково держскарбницю поповнять та інші податкові відрахування – прибутковий податок і ЄСВ.

"На цей момент передбачено, що гральні заклади будуть сплачувати податки в рамках чинного законодавства. Жодних нових ставок по податках спеціально для грального бізнесу не передбачено", – додав співрозмовник.

До того ж в уряді обіцяють посилити покарання за роботу азартних закладів в "тіні". Для цього планується збільшити штрафи та посилити кримінальну відповідальність. Серед іншого, навести порядок планують в сегменті лотерей. Найчастіше під вивіскою лотерейних закладів працюють зали ігрових автоматів. У Кабміні обіцяють відстежувати і карати порушників, але спочатку нададуть їм можливість легалізуватися. З цією метою влада передбачила перехідний період – до 1 січня 2020 року.

За принципом "батога і пряника"

Ідея влади вивести азартні ігри з "тіні" вже давно актуальна, говорять опитані РБК-Україна експерти. Керуючий партнер юрфірми "Де-юре" Григорій Трипульський нагадує, що Кабмін мав розробити такий проект ще десять років тому. "Закон про заборону грального бізнесу накладав обов'язок на Кабмін зробити це протягом трьох місяців. Так що фактично уряд виконує норми закону", – каже адвокат.

Керуючий партнер "Тарасюк і партнери" Сергій Тарасюк вважає, що ініціатива уряду легалізувати гральний бізнес напевно знайде підтримку у кредиторів країни, в тому числі, у МВФ. "Законопроект дозволить наповнити бюджет, і, як наслідок зменшити його дефіцит, що знову ж таки є вимогою МВФ", – зазначив юрист.

Разом з тим, експерти по-різному оцінюють сильні й слабкі сторони цієї ініціативи. Тарасюк вважає, що плюсом закону може стати його хороше опрацювання. "Мінусом може виявитися бажання Мінфіну накласти зайве фіскальне навантаження на операторів ринку через необхідність наповнення бюджету", – зазначає Тарасюк.

Григорій Трипульський побоюється, що законопроект виявиться досить "сирим" і таким, що не спирається на статистику і не узгоджений з іншим законодавством.

Легалізація грального бізнесу може мати й важливе соціальне значення, упевнений старший IT юрист в IT Legal Group Олександр Голод, оскільки на даний момент права громадян у цьому секторі толком не захищені.

"Часто легалізація супроводжується затвердженням жорстких стандартів процесу азартних ігор з метою боротьби з лудоманією або, простіше кажучи, ігровою залежністю, а також захисту психічного здоров'я суспільства. Наприклад, в казино розміщується інформація про гарячі лінії і адреси клінік, готових надати професійну допомогу патологічно схильним до азартних ігор громадянам", – роз'яснює Голод.

Наскільки будуть жорсткими правила ведення грального бізнесу в Україні, експерти поки не беруться прогнозувати, але відзначають, що за кордоном цей ринок жорстко зарегульований, особливо в питаннях так званої "відповідальної гри" – вікового цензу, самообмеження і т.д.

"Безумовно, гральний бізнес повинен сильно контролюватися державою. І сьогодні з розвитком техніки – це реально зробити. Крім того, є світовий досвід, що дозволяє державі в режимі реального часу отримувати інформацію з ігрових закладів. Велика вартість ліцензії буде хорошим стимулом для підприємців не порушувати ліцензійні умови", – вважає Григорій Трипульський.

Олександр Голод також наполягає на необхідності впровадження в Україні належного та ефективного контролю в режимі реального часу, зокрема, за діяльністю онлайн-казино. "Наприклад, в Естонії Податково-митний департамент строго стежить за азартним бізнесом в інтернеті і блокує всі нелегальні сайти", – уточнює юрист.

Сергій Тарасюк упевнений в тому, що метод "батога і пряника" краще повністю скопіювати з західних країн, де є практика стягнення величезних штрафів з глибоким моніторингом процесів: контроль транзакцій, ідентифікація гравців, аналіз виграшів. "Потрібно і посилення кримінальної відповідальності за нелегальну організацію азартних ігор", – вважає юрист.

Географія ігрових зон

Чи готовий бізнес працювати в галузі легально? Підприємці, які теоретично можуть стати учасниками білого ринку азартних ігор, хочуть почути від Кабміну деталі, говорить голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос. Зокрема, підприємці поки що не розуміють, які інвестиції потрібно виділити для організації грального закладу.

"Чи зможуть самі готельєри відкривати ігрові зони. Чи будуть запускатися виключно оператори. Як тоді отримати приміщення – потрібно його купувати або доведеться оформляти договір оренди або суборенди з готелем. Чи знадобиться організовувати окремий доступ в ігрову зону з вулиці чи можна буде зайти через вестибюль готелю. При цьому доступ в казино будуть мати виключно відвідувачі готелю або всі бажаючі. Але ключове питання – це який обсяг інвестицій потрібен, які терміни окупності і який підсумковий прибуток. Без математичних розрахунків ініціатива Кабміну залишається для бізнесу теорією", – зазначає Кривонос.

Враховуючи великий потенціал ринку азартних ігор, з географічної точки зору цю галузь бажано розвивати відразу в трьох напрямках, вважає співрозмовник.

По-перше, це великі міста, де бізнес зможе швидко запускатися і отримувати високі прибутки. По-друге, депресивні регіони, куди потрібно залучати інвестиції, створювати нові робочі місця, будувати інфраструктуру. По-третє, це туристичні центри і морське узбережжя, що дозволить збільшити потік туристів Україні. "Якщо гральний бізнес системно розвивати в цих напрямках, такий підхід дасть непоганий поштовх розвитку нашої економіки", – упевнений Кривонос.