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Ставки майже не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Фото: ставки для населення втричі нижчі від рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 9,2% річних. Порівняно з вереснем ставки зросли на 0,1 п.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті у жовтні впали на 0,1 в.п. до 0,7%.

У жовтні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств впали з 9,3% до 9,2% річних, за валютними зросли з 1,2% до 1,4% річних.

Депозитний портфель банків у жовтні зріс на 4,0% до 1765 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,0% до 863 млрд гривень, підприємств зріс на 5,3% до 840 млрд гривень.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2022 року у гривні зросли на 1,6 в.п. до 37,8% річних.

За даними НБУ, попри номінальне зростання, реальні ставки за гривневими активами залишаються негативними, враховуючи очікуваний рівень інфляції у 2022-2023 роках.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. 2023 року інфляція сповільниться до 20,8%, а 2024 року - до 9,4%.

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