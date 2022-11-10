Ставки майже не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті у жовтні впали на 0,1 в.п. до 0,7%.

У жовтні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств впали з 9,3% до 9,2% річних, за валютними зросли з 1,2% до 1,4% річних.

Депозитний портфель банків у жовтні зріс на 4,0% до 1765 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,0% до 863 млрд гривень, підприємств зріс на 5,3% до 840 млрд гривень.