Ставки почти не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в октябре упали на 0,1 п.п. до 0,7%.

В октябре 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий упали с 9,3% до 9,2% годовых, по валютным выросли с 1,2% до 1,4% годовых.

Депозитный портфель банков в октябре вырос на 4,0% до 1 765 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,0% до 863 млрд гривен, предприятий вырос на 5,3% до 840 млрд гривен.