Ставив на коліна та бив ногами по голові: на Черкащині офіцер знущався з солдатів

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника штабу однієї з військових частин у Черкаській області. Офіцер застосував насильство до підлеглих під час шикування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Офіцер наказав солдатам стати на коліна

За даними слідства, під час ранкового шикування між офіцером та військовими виник конфлікт. Після цього посадовець наказав п’ятьом солдатам стати на коліна перед строєм.

ДБР наголошує, що підтримання дисципліни у війську не може ґрунтуватися на приниженні чи фізичному насильстві.

Побиття військового та госпіталізація

Слідчі встановили, що після наказу офіцер підійшов до одного з військовослужбовців і завдав йому близько десяти ударів руками та ногами по голові й обличчю.

Постраждалого госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Яке покарання загрожує підозрюваному

Наступного дня після інциденту правоохоронці затримали посадовця та відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення влади військовою службовою особою в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.

Крім того, слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність офіцера до побиття ще двох військовослужбовців. Досудове розслідування триває.