ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Ставил на колени и бил ногами по голове: в Черкасской области офицер издевался над солдатами

Украина, Понедельник 23 февраля 2026 17:25
UA EN RU
Ставил на колени и бил ногами по голове: в Черкасской области офицер издевался над солдатами Иллюстративное фото: в Черкасской области офицер издевался над солдатами (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области. Офицер применил насилие к подчиненным во время построения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Офицер приказал солдатам стать на колени

По данным следствия, во время утреннего построения между офицером и военными возник конфликт. После этого чиновник приказал пятерым солдатам стать на колени перед строем.

ГБР отмечает, что поддержание дисциплины в армии не может основываться на унижении или физическом насилии.

Избиение военного и госпитализация

Следователи установили, что после приказа офицер подошел к одному из военнослужащих и нанес ему около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Какое наказание грозит подозреваемому

На следующий день после инцидента правоохранители задержали чиновника и открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение власти военным должностным лицом в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Кроме того, следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих. Досудебное расследование продолжается.

Ранее РБК-Украина писало о том, что ГБР задержало руководителя финансово-экономической службы одной из бригад на Запорожском направлении, который разворовывал средства, предназначенные для выплат военным

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР
Новости
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти