Став недоторканим? ЗМІ дізналися ще одну причину відмови видати Фірташа до США

Український олігарх Дмитро Фірташ має дипломатичний імунітет, який захищає його від екстрадиції до Сполучених Штатів у рамках триваючої американської справи про корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійсьці ЗМІ.

Віденський суд надав ЗМІ анонімну копію рішення, за яким Дмитро Фірташ отримав дипломатичний імунітет як радник білоруського представництва при UNIDO у 2021 році.

Хоча UNIDO та австрійське МЗС відмовили у наданні офіційної акредитації та сертифіката легітивності, суд постановив, що Фірташ користується абсолютним імунітетом, і Австрія не має права впливати на його статус.

Міністерство закордонних справ не вважало його дипломатом і не коментує його діяльність, а білоруське посольство заявляє, що не знає Фірташа.

Рішення залишає відкритим питання, чи відповідає його призначення білоруському законодавству, оскільки для державної служби Білорусі потрібне виключне громадянство цієї країни, а Фірташ досі є громадянином України.

Екстрадиція до США залишається неможливою, доки діє дипломатичний імунітет, хоча Білорусь може у будь-який момент скасувати цей захист.

Справа Фірташа

Фірташ понад сім років перебуває під загрозою екстрадиції до США у справі про корупцію під час спроби продажу титану в Індії.

У 2021 році Білорусь призначила його радником при UNIDO, але фактична акредитація UNIDO і австрійського МЗС відсутня.