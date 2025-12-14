Став недоторканим? ЗМІ дізналися ще одну причину відмови видати Фірташа до США
Український олігарх Дмитро Фірташ має дипломатичний імунітет, який захищає його від екстрадиції до Сполучених Штатів у рамках триваючої американської справи про корупцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійсьці ЗМІ.
Віденський суд надав ЗМІ анонімну копію рішення, за яким Дмитро Фірташ отримав дипломатичний імунітет як радник білоруського представництва при UNIDO у 2021 році.
Хоча UNIDO та австрійське МЗС відмовили у наданні офіційної акредитації та сертифіката легітивності, суд постановив, що Фірташ користується абсолютним імунітетом, і Австрія не має права впливати на його статус.
Міністерство закордонних справ не вважало його дипломатом і не коментує його діяльність, а білоруське посольство заявляє, що не знає Фірташа.
Рішення залишає відкритим питання, чи відповідає його призначення білоруському законодавству, оскільки для державної служби Білорусі потрібне виключне громадянство цієї країни, а Фірташ досі є громадянином України.
Екстрадиція до США залишається неможливою, доки діє дипломатичний імунітет, хоча Білорусь може у будь-який момент скасувати цей захист.
Справа Фірташа
Фірташ понад сім років перебуває під загрозою екстрадиції до США у справі про корупцію під час спроби продажу титану в Індії.
У 2021 році Білорусь призначила його радником при UNIDO, але фактична акредитація UNIDO і австрійського МЗС відсутня.
Нагадаємо, що в березні 2014 року австрійська поліція затримала Дмитра Фірташа у Відні за запитом ФБР США за підозрою у хабарництві та злочинній змові. Проте через кілька днів він вийшов під заставу у 125 млн євро.
США звинуватили Фірташа та кількох партнерів із Індії, Шрі-Ланки, Угорщини та України у корупційній схемі для отримання доступу до титанових родовищ.
У 2017-2019 роках австрійські суди дозволяли екстрадицію, але процедура неодноразово призупинялася через апеляції та нові клопотання адвокатів, що відкладало видачу бізнесмена США.
Австрійський суд остаточно заблокував екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США, завершивши понад десять років судових процесів, які включали заставу у 145 млн доларів. Вищий регіональний суд Відня підтвердив рішення нижчої інстанції, оскільки прокурори пропустили строк для подання апеляції.