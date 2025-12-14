Стал неприкосновенным? СМИ узнали еще одну причину отказа выдать Фирташа в США

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ имеет дипломатический иммунитет, который защищает его от экстрадиции в Соединенные Штаты в рамках продолжающегося американского дела о коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийские СМИ.

Венский суд предоставил СМИ анонимную копию решения, по которому Дмитрий Фирташ получил дипломатический иммунитет как советник белорусского представительства при UNIDO в 2021 году.

Хотя UNIDO и австрийский МИД отказали в предоставлении официальной аккредитации и сертификата легитимности, суд постановил, что Фирташ пользуется абсолютным иммунитетом, и Австрия не имеет права влиять на его статус.

Министерство иностранных дел не считало его дипломатом и не комментирует его деятельность, а белорусское посольство заявляет, что не знает Фирташа.

Решение оставляет открытым вопрос, соответствует ли его назначение белорусскому законодательству, поскольку для государственной службы Беларуси требуется исключительное гражданство этой страны, а Фирташ до сих пор является гражданином Украины.

Экстрадиция в США остается невозможной, пока действует дипломатический иммунитет, хотя Беларусь может в любой момент отменить эту защиту.

Дело Фирташа

Фирташ более семи лет находится под угрозой экстрадиции в США по делу о коррупции при попытке продажи титана в Индии.

В 2021 году Беларусь назначила его советником при UNIDO, но фактическая аккредитация UNIDO и австрийского МИД отсутствует.