Австрійський суд поставив крапку у справі щодо екстрадиції Фірташа до США

Австрійський суд остаточно заблокував запит США щодо екстрадиції олігарха Дмитра Фірташа. Цьому передували понад десять років судових слухань, які включали заставу в розмірі 145 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначимо, олігарх Дмитро Фірташ перебуває під санкціями РНБО з 2021 року. Він - співвласник Inter Media Group та засновник Group DF. У 2024 році санкції проти нього ввела і Британія.

Фірташ заробив свій статок на торгівлі газом, зокрема з російським "Газпромом". Наразі він проживає у Відні, куди переніс свої компанії.

Вищий регіональний суд Відня повідомив, що рішення суду нижчої інстанції щодо блокування передачі Фірташа є остаточним. Причина полягає в тому, що прокурори не встигли подати апеляцію в установлений термін .

Що відомо про справу Фірташа

Нагадаємо, у березні 2014 року поліція Австрії затримала Фірташа у Відні. Згідно із заявою поліції, його було затримано на запит Федерального бюро розслідувань США за підозрою у хабарництві та злочинній змові. Через кілька днів бізнесмен був звільнений під заставу в 125 млн євро.

Міністерство юстиції США звинуватило Фірташа, а також індійського депутата Рамачандра Рао, угорського підприємця Андраша Кноппа, українця Сурена Геворгяна і двох комерсантів з Індії та Шрі-Ланки у створенні корупційної схеми заради отримання доступу до корисних копалин, зокрема, до титанових родовищ.

ФБР стверджує, що, починаючи з 2006 року в якості хабарів індійським чиновникам було передано близько 18,5 млн доларів в обмін на отримання дозволу на розробку гірничодобувної шахти в індійському штаті Андхра-Прадеш.

У США стверджують, що схема забезпечувала щорічний прибуток у розмірі 500 млн доларів. Через неї олігарху загрожує до 50 років тюрми та конфіскація всіх активів.

У лютому 2017 року Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Проте у грудні того ж року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію, а саму процедуру призупинили.

У червні 2019 року адвокат Фірташа зазначив, що якщо Верховний суд Австрії ухвалить рішення про екстрадицію, його можуть видати США через 7-10 днів після судового рішення.

Згодом Верховний суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа на запит США. Остаточне рішення про екстрадицію залишалося за міністром юстиції Австрії, який погодив видачу олігарха 16 липня 2019 року.

Проте того ж дня адвокати Фірташа подали нове клопотання, до розгляду якого видача олігарха США була неможлива.