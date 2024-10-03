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Став коригувальником. СБУ спіймала дезертира, який перейшов на бік росіян

Суми, Четвер 03 жовтня 2024 10:57
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Став коригувальником. СБУ спіймала дезертира, який перейшов на бік росіян Фото: СБУ спіймала дезертира-зрадника (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України спіймала дезертира-зрадника. Він перейшов на бік ворога та коригував удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зловмисником є 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року самовільно залишив місце служби. Шукаючи підробітку у Telegram, він потрапив у поле зору російських спецслужб. Дезертиру запропонували "легкі" гроші та співпрацю.

Фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ у Вінницькій області. Потім його перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони. Зрадник прибув до одного з міст поблизу кордону з Росією і орендував квартиру на два тижні.

Шпигун видавав себе за військового при виконанні і намагався увійти в довіру місцевих жителів. Фігурант фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах.

Росіяни збирали інформацію для підготовки ударів з використаннями керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння.

СБУ вчасно викрила шпигуна. Йому оголосили підозру за двома статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ затримала дезертира-зрадника (ssu.gov.ua)

Днями СБУ викрила викладачку з Харкова, яка наводила російські удари.

Також нещодавно у Дніпрі спіймали подружжя агентів ФСБ. Пара шпигувала за ППО та підпалювала обʼєкти на залізниці.

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Служба безпеки України Збройні сили України Держзрада
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