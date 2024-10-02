СБУ затримала викладачку, яка наводила удари РФ по Харкову

Українські правоохоронці викрили викладачку університету, яка працювала на Федеральну службу безпеки РФ. Вона коригувала удари по Харкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

"Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, який розвідував локації українських військ у Харківській області. Затриманою виявилася викладачка одного з місцевих університетів, яку російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці влітку цього року", - розповіли правоохоронці.

Жінка за завданням окупантів шукала у Харкові та на його прилеглих територіях укріпрайони та опорні пункти Сил оборони. Особливу увагу вона звертала на місця скупчення українських військових та їхню техніку. Також фігурантка стежила за маршрутами руху військових у напрямі фронту.

"Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У звіті жінка означала координати військових об'єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис", - зазначили у СБУ.

Співробітники СБУ затримали жінку у її будинку. У неї вилучили мобільний телефон із доказами роботи на росіян. Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасыів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Її помістили під варту без права на внесення застави. Жінка може провести у в'язниці до 8 років.