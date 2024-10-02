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СБУ затримала агентів ФСБ у Дніпрі: подружжя шпигувало за ППО та підпалювало обʼєкти УЗ

Середа 02 жовтня 2024 10:49
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СБУ затримала агентів ФСБ у Дніпрі: подружжя шпигувало за ППО та підпалювало обʼєкти УЗ Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі двох агентів ФСБ, які передавали росіянам інформацію про локації української ППО та здійснювали підпали на об’єктах "Укрзалізниці". Ними виявилися місцевий 40-річний чоловік та його дружина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Подружжя діяло спільно, виконуючи ворожі завдання з чітким розподілом обов’язків. Жінка займалася розвідкою місць базування підрозділів ППО, робила фото- та відеофіксацію військових об’єктів, а її чоловік передавав ці дані ФСБ через месенджер.

Крім цього, затриманий чоловік здійснював підпали на залізниці, зокрема задокументовано підпал релейної шафи на одній із головних ліній сполучення в регіоні. Відео процесу він надсилав своїм російським кураторам.

СБУ встановила, що подружжя почало співпрацювати з російськими спецслужбами у червні цього року. Спочатку чоловік був завербований через Telegram-канали, де шукав легкий заробіток, а згодом залучив до діяльності свою дружину.

Зловмисники також розповсюджували провокаційні листівки з пропозиціями "легких" грошей від рашистів.

Під час обшуків у затриманих було вилучено засоби для підпалу, агітаційні матеріали та телефони з доказами спілкування з ФСБ. Подружжя перебуває під вартою.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, а його спільниці - до 8 років тюрми.

Фото: СБУ затримала агентів ФСБ у Дніпрі: подружжя шпигувало за ППО та підпалювало залізницю (t.me/SBUkr)

Раніше у Харкові затримали агента російської воєнної розвідки, який коригував ракетно-бомбові удари по місту та прилеглих територіях.

Крім того, СБУ затримала російського агента у Чернігівській області, який готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.

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