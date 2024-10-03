Стал корректировщиком. СБУ поймала дезертира, перешедшего на сторону россиян

Служба безопасности Украины поймала дезертира-предателя. Он перешел на сторону врага и корректировал удары россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленником является 23-летний контрактник одной из воинских частей Украины, который в мае этого года самовольно покинул место службы. В поисках подработки в Telegram он попал в поле зрения российских спецслужб. Дезертиру предложили "легкие" деньги и сотрудничество.

Фигурант отслеживал огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ в Винницкой области. Затем его перебросили в Сумскую область, где он должен был шпионить за подразделениями Сил обороны. Предатель прибыл в один из городов вблизи границы с Россией и арендовал квартиру на две недели.

Шпион выдавал себя за военного при исполнении и пытался войти в доверие местных жителей. Фигурант фотографировал военные объекты и указывал их координаты на электронных картах.

Россияне собирали информацию для подготовки ударов с использованием управляемых авиабомб, боевых дронов и ракетного вооружения.

СБУ вовремя разоблачила шпиона. Ему объявили подозрение по двум статьям УКУ:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ задержала дезертира-предателя (ssu.gov.ua)