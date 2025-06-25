Статут Спецтрибуналу щодо злочину Росії проти України готовий: відомі ключові положення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці керівника Офісу президента (ОП) Ірини Мудрої.

"Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - готовий. Це історичне досягнення не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. Це документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну", - відзначила Мудра.

За її словами, українська делегація працювала над текстом більше двох років. У тому ж числі відомі ключові положення Статуту.

Жодних імунітетів для агресорів

Статут не містить жодних згадок, попри різні позиції та складні переговори, про персональні імунітети. Це дозволить висунути обвинувачення навіть чинним очільникам Росії, так званій "трійці". Втім, винесення вироку та заочне засудження буде можливим вже після того, як "трійка" позбудеться посад.

Повністю міжнародна юрисдикція

Спецтрибунал проти Росії матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури.

Злочин агресії - визначено чітко

"Основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Поняття - чітке. Відповідальність - невідворотна", - пояснює Мудра.

Співпраця з МКС, а не конкуренція

Спецтрибунал проти Росії не підриватиме Міжнародний кримінальний суд (МКС), а навпаки - доповнюватиме, оскільки провадження можуть йти паралельно. У випадку передачі обвинуваченого до МКС - процес у Спецтрибуналі призупиняється.

Повноцінні заочні процеси

Статут включатиме механізм in absentia, який дозволить виносити вирок навіть без присутності обвинувачених, окрім чинної "трійки", яка наразі обіймає посади. Потенційно це також може стосуватись Білорусі та Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Юридичне встановлення істини

"Створення Спецтрибуналу - це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку Росії ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як. Так, як це зробив Нюрнберг", - додає заступниця голови ОП.