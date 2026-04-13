Статус УБД у 2026: хто може отримати його автоматично, а кому треба звертатися самостійно

Статус учасника бойових дій (УБД) не лише підтверджує безпосередню участь у захисті країни, а й відкриває доступ до низки державних пільг та соціальних гарантій. Є кілька способів його оформлення.

РБК-Україна із посиланням на роз’яснення Мінветеранів розповідає, хто має право на УБД та як оформити посвідчення.

Головне: Автоматичне надання: дані вносяться до Реєстру протягом 5 днів після завдання.

дані вносяться до Реєстру протягом 5 днів після завдання. Добровольці: мають право на статус за участь у боях у лютому-березні 2022 року.

мають право на статус за участь у боях у лютому-березні 2022 року. Звільнені зі служби: оформлюють документи через ТЦК або відомчі комісії.

оформлюють документи через ТЦК або відомчі комісії. Термін розгляду: комісія приймає рішення протягом 30 днів.

Хто має право на статус

Отримати посвідчення можуть військовослужбовці всіх родів військ, партизани, підпільники, а також іноземці та особи без громадянства, які воювали у складі офіційних формувань.

Окрему категорію складають добровольці - цивільні особи, які захищали Україну спільно з силами оборони у період з 24 лютого по 25 березня 2022 року, або брали участь в АТО до 23 лютого 2018 року.

Як відбувається оформлення

Автоматичний режим (під час служби) - військовим не потрібно подавати заяви. Уповноважена особа частини вносить дані до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Відомості мають з'явитися в базі протягом 5 днів після початку бойового завдання. Сповіщення про присвоєння статусу приходить в електронний кабінет або на пошту.

Важливо: полонені та зниклі безвісти також отримують статус автоматично, що дозволяє їхнім родинам користуватися пільгами без зайвих бюрократичних кроків.

Самостійна подача (якщо дані не внесли). Якщо командування не подало документи вчасно, боєць може діяти сам:

Онлайн: через портал "Дія" з використанням "Дія.Підпис".

Поштою: надіслати заяву та пакет підтверджуючих документів до профільної комісії.

Для звільнених зі служби - колишні військові звертаються до ТЦК та СП за місцем обліку. Якщо ви служили не в ЗСУ (СБУ, Нацгвардія, ДПСУ тощо), заяву слід подавати безпосередньо до комісії вашого колишнього відомства.

ТЦК має право самостійно витребувати довідки через суд, якщо частина не надає відповіді.

Як діяти добровольцям

Добровольці подають паперову заяву до міжвідомчої комісії Мінветеранів. Це можна зробити:

Через будь-який ЦНАП (незалежно від місця реєстрації).

(незалежно від місця реєстрації). Поштою на адресу Мінветеранів: м. Київ, вул. Хрещатик, 34.

Після рішення комісії ветеран отримує посвідчення та нагрудний знак. Також у будь-якому ЦНАПі через сервіс "Єдине вікно" можна за кілька хвилин отримати витяг з реєстру, що підтверджує право на пільги.