Проїзд за рахунок держави: які пільги на транспорт мають військові з УБД
Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на безплатний або пільговий проїзд міжміським транспортом. Є певні умови, за яких можна скористатися цією пільгою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Хто і на яких умовах має право на проїзд
Військові з посвідченням УБД можуть скористатися:
- безплатним проїздом один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
- або проїздом один раз на рік (туди і назад) зі знижкою 50% цими ж видами транспорту.
Право на пільгу не залежить від наявності залізничного сполучення.
Як скористатися пільговим проїздом
Лист талонів на право одержання квитків з 50-відсотковою знижкою вперше мають видати одночасно з посвідченням учасника бойових дій.
Для отримання квитка потрібно звернутися до каси міжміського транспорту та пред’явити:
- посвідчення УБД;
- лист талонів.
Після цього касир обмінює талони на проїзний квиток.
Що робити, якщо лист талонів закінчився
Після завершення терміну дії листа талонів видається новий. Чинним військовослужбовцям для цього необхідно подати рапорт командиру військової частини.
Лист талонів із простроченим терміном дії потрібно здати. Якщо документ відсутній, уповноважений орган проводить перевірку підстав для отримання нового листа.
У Міноборони також наголосили, що на військових, які подорожують за пільговими квитками, поширюються всі загальні правила та умови перевезень, встановлені для відповідного виду транспорту.
Раніше РБК-Україна писало, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю через війну та їх супроводжуючі мають право на безкоштовний проїзд різними видами транспорту. Якщо водій відмовляє у пільзі, це порушення закону, і пільговик може скаржитися перевізнику, місцевій владі або контролюючим органам.
Також ми розповідали, що в Україні близько 10,7 млн осіб мають право на пільговий проїзд у пасажирському транспорті - це пенсіонери, особи з інвалідністю, ветерани тощо. Витрати на компенсацію перевізникам покривають місцеві бюджети.