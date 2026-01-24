Проїзд за рахунок держави: які пільги на транспорт мають військові з УБД

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на безплатний або пільговий проїзд міжміським транспортом. Є певні умови, за яких можна скористатися цією пільгою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

У Міноборони також наголосили, що на військових, які подорожують за пільговими квитками, поширюються всі загальні правила та умови перевезень, встановлені для відповідного виду транспорту.

Для отримання квитка потрібно звернутися до каси міжміського транспорту та пред’явити:

Раніше РБК-Україна писало, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю через війну та їх супроводжуючі мають право на безкоштовний проїзд різними видами транспорту. Якщо водій відмовляє у пільзі, це порушення закону, і пільговик може скаржитися перевізнику, місцевій владі або контролюючим органам.

Також ми розповідали, що в Україні близько 10,7 млн осіб мають право на пільговий проїзд у пасажирському транспорті - це пенсіонери, особи з інвалідністю, ветерани тощо. Витрати на компенсацію перевізникам покривають місцеві бюджети.