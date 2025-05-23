Статус тимчасового захисту в ЄС не звільняє українців від податків в Україні - пояснення

Статус тимчасового захисту, який українці отримують у країнах ЄС із 2022 року, не звільняє автоматично від податкових зобов’язань в Україні.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат, керівник практики податкового права ЮК "Приходько та партнери" Євген Ясинський .

Хто вважається податковим резидентом України

Згідно з Податковим кодексом, особа залишається податковим резидентом України, якщо:

має постійне місце проживання в Україні;

має центр життєвих інтересів тут;

перебуває на території України понад 183 дні протягом року.

Чи потрібно платити податки

Якщо українець проживає в ЄС, але не отримав підтвердження податкового резидентства іншої країни має доходи з джерел в Україні (зарплата, оренда, тощо), то він повинен подавати декларацію та сплачувати податки в Україні. При цьому враховуються угоди про уникнення подвійного оподаткування - якщо такі укладені з країною перебування.

Сам по собі статус тимчасового захисту не означає зміни податкової юрисдикції. Для цього потрібні окремі юридичні дії, включно з офіційним оформленням резидентства в іншій країні.

Адвокат підсумовує, навіть якщо українець виїхав за кордон і має статус тимчасового захисту, податкові зобов’язання в Україні можуть зберігатися - все залежить від резидентського статусу та джерел доходу.