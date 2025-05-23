Статус временной защиты в ЕС не освобождает украинцев от налогов в Украине - объяснение

Статус временной защиты, который украинцы получают в странах ЕС с 2022 года, не освобождает автоматически от налоговых обязательств в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, руководитель практики налогового права ЮК "Приходько и партнеры" Евгений Ясинский .

Кто считается налоговым резидентом Украины

Согласно Налоговому кодексу, лицо остается налоговым резидентом Украины, если:

имеет постоянное место жительства в Украине;

имеет центр жизненных интересов здесь;

находится на территории Украины более 183 дней в течение года.

Нужно ли платить налоги

Если украинец проживает в ЕС, но не получил подтверждение налогового резидентства другой страны и имеет доходы из источников в Украине (зарплата, аренда и т.д.), то он должен подавать декларацию и платить налоги в Украине. При этом учитываются соглашения об избежании двойного налогообложения - если таковые заключены со страной пребывания.

Сам по себе статус временной защиты не означает изменения налоговой юрисдикции. Для этого нужны отдельные юридические действия, включая официальное оформление резидентства в другой стране.

Адвокат подытоживает, даже если украинец выехал за границу и имеет статус временной защиты, налоговые обязательства в Украине могут сохраняться - все зависит от резидентского статуса и источников дохода.