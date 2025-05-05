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Податкова розіслала бізнесу незвичні повідомлення: що відомо

Украина, Понеділок 05 травня 2025 08:30
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Податкова розіслала бізнесу незвичні повідомлення: що відомо Фото: Податкова служба попредила бізнес про можливі порушення (Getty Images)
Автор: Валерія Лукіна

Податкова змінила підхід до взаємодії з бізнесом і вперше зробила ставку на профілактику, а не покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України.

Державна податкова служба України вийшла на новий рівень комунікації з бізнесом. Уперше замість штрафів підприємців попередили про можливі порушення, пов’язані з готівковими розрахунками. Такий підхід має на меті запобігти проблемам ще до моменту виявлення порушень.

Бізнесу натякнули: звітуйте про готівку або чекайте перевірки

Понад 1000 компаній у сфері роздрібної торгівлі отримали через Електронний кабінет інформаційні повідомлення з проханням переглянути операції, в яких могли бути неоформлені готівкові розрахунки через реєстратори розрахункових операцій (РРО). За березень 2025 року податкова не виявила в їхніх чеках жодної готівкової операції та це викликало підозру.

Голова ДПС Руслан Кравченко пояснив, що такі листи мають виключно превентивну мету. Бізнесу запропонували самостійно усунути можливі недоліки, щоб уникнути фактичних перевірок у майбутньому, які, відповідно до Податкового кодексу, ДПС має право ініціювати за наявності ознак порушень

Такий підхід, за словами очільника служби, є частиною нової стратегії до стимулювання добровільної сплати податків, а не діяти лише через санкції. Метою такого попередження є підвищення рівня довіри до податкової служби та посилити фінансову дисципліну.

Нагадаємо, що з 1 березня 2025 року в Україні почали діяти нові форми фіскальних чеків. Міністерство фінансів запровадило нові обов'язкові поля, зокрема "решта" та "засіб оплати", і змінило форму для відображення різних способів оплати, наприклад, бонусами.

З 1 січня 2025 року всі торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах, повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв.

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