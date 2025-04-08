Статки Трампа скоротилися на 500 млн доларів через запроваджені ним мита, - Forbes
Статки президента США Дональда Трампа скоротилися на 500 млн доларів через запроваджені ним мита, що призвели до падіння світових ринків. Капітал американського лідера за тиждень знизився з 4,7 до 4,2 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
За даними Forbes, найбільше постраждала Trump Media and Technology Group. Акції компанії впали на 8% за три дні, а її частка скоротилася з 2,2 млрд доларів до 2 млрд доларів, втративши 200 млн доларів.
Комерційна нерухомість подешевшала на 90 млн доларів: портфель, включно з Trump Tower і 40 Wall Street, знецінився з 660 млн доларів до 570 млн доларів. Акції Vornado Realty Trust, партнера Трампа, впали на 14%, SL Green - на 15%.
Гольф-клуби президента США втратили 70 млн доларів: акції таких компаній, як Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands, знизилися на 15%. Готельні активи, зокрема Trump National Doral, подешевшали на 65 млн доларів (16%), а ліцензійний бізнес - на 15 млн доларів.
Окрім того, житлова нерухомість зменшилася на 20 млн доларів через середнє падіння акцій квартирних компаній на 13%.
Mar-a-Lago, знецінилися на 32 млн доларів (5%). Частка в Blue Owl Capital (5-25 млн доларів) втратила 22%, а криптовалютні активи, ймовірно, скоротилися на 32 млн доларів через падіння Ethereum на 18% після оголошення тарифів.
Тарифи Трампа
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів великої кількості країн. Вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави.
Частина тарифів почали діяти 5 квітня, а вищі мита проти близько 60 країн набудуть чинності 9 квітня.
Наступного дня стало відомо, що введені Трампом тарифи вдарили по фондовому ринку США. Попри втрати трильйонів доларів, глава Білого дому не відмовився від митної політики, порівнявши її з "ліками".
"Я не хочу, щоб щось упало. Але іноді потрібно приймати ліки, щоб щось виправити", - сказав він.
Пізніше Трамп знову підтвердив нову тарифну політику США, але наголосив, що готовий до діалогу з державами, які прагнуть вигідніших умов для торгівлі.
За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, до Вашингтона вже звернулися понад 70 країн для переговорів.
Додамо, найбагатша людина у світі та ключовий радник Трампа Ілон Маск прямо виступив проти тарифної політики американського президента. Його підтримали інші мільярдери.
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