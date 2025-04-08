ua en ru
Вт, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

США штурмують зверненнями: зросла кількість країн, готових до перемовин щодо тарифів

Вівторок 08 квітня 2025 01:19
UA EN RU
США штурмують зверненнями: зросла кількість країн, готових до перемовин щодо тарифів Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

До Сполучених Штатів звернулися вже близько 70 країн світу для обговорення питання тарифів на імпорт.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням сторінку чиновника у соцмережі Х.

"На сьогоднішній день до нас звернулися 50, 60, можливо вже близько 70 країн для обговорення проблеми імпортних мит. Очікую, що переговори з цього питання можуть розпочатися у квітні й затягнутися до травня-червня", - сказав очільник Мінфіну.

Бессент додав, що президент Трамп готовий віддати пріоритет і "максимальну свободу" у переговорах Японії, як важливому військовому та економічному партнеру США.

Тарифна війна Сполучених Штатів

Минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив мита для більшості найбільших торговельних партнерів Вашингтону.

Трамп підтвердив готовність вести переговори з окремими державами світу щодо мит і "укладати справедливі та вигідні угоди".

Раніше Бессент заявляв про готовність Вашингтону до переговорів щодо нових тарифів з понад 50 країнами світу.

Детальніше про глобальну торговельну війну США та її наслідки для країн світу, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Скотт Бессент Тарифи
NEWS
Ніяких офіцерів НАТО. З'явилося відео з ресторану в Кривому Розі під час удару
Ніяких офіцерів НАТО. З'явилося відео з ресторану в Кривому Розі під час удару
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп