Состояние Трампа сократилось на 500 млн долларов из-за введенных им пошлин, - Forbes

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 млн долларов из-за введенных им пошлин, которые привели к падению мировых рынков. Капитал американского лидера за неделю снизился с 4,7 до 4,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

По данным Forbes, больше всего пострадала Trump Media and Technology Group. Акции компании упали на 8% за три дня, а ее доля сократилась с 2,2 млрд долларов до 2 млрд долларов, потеряв 200 млн долларов.

Коммерческая недвижимость подешевела на 90 млн долларов: портфель, включая Trump Tower и 40 Wall Street, обесценился с 660 млн долларов до 570 млн долларов. Акции Vornado Realty Trust, партнера Трампа, упали на 14%, SL Green - на 15%.

Гольф-клубы президента США потеряли 70 млн долларов: акции таких компаний, как Vail Resorts и Topgolf Callaway Brands, снизились на 15%. Гостиничные активы, в частности Trump National Doral, подешевели на 65 млн долларов (16%), а лицензионный бизнес - на 15 млн долларов.

Кроме того, жилая недвижимость уменьшилась на 20 млн долларов из-за среднего падения акций квартирных компаний на 13%.

Mar-a-Lago, обесценились на 32 млн долларов (5%). Доля в Blue Owl Capital (5-25 млн долларов) потеряла 22%, а криптовалютные активы, вероятно, сократились на 32 млн долларов из-за падения Ethereum на 18% после объявления тарифов.