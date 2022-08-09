Чтобы не стать коллаборантом. Кабмин предлагает перечень разрешенных видов труда в оккупации

деятельность в области трубопроводного транспорта, нефтегазовой и угольной отрасли, других добывающих отраслях, на рынках электрической энергии и природного газа, в сфере энергетики, если при этом электрическая энергия, ресурсы и полезные ископаемые не транспортируются на территорию РФ;
образовательная деятельность, если не осуществляется пропаганда против Украины или другие действия, направленные на внедрение стандартов образования РФ;
мероприятия, направленные на исполнение и отбывание уголовных наказаний;
меры, направленные на соблюдение требований ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, урановых объектов, источников ионизирующего излучения;
деятельность по погребению умерших;
охрана территорий и объектов природно-заповедного фонда;
деятельность банков, небанковских финансовых учреждений и других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями;
деятельность в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи;
перевозка грузов и пассажиров;
деятельность в сфере сельскохозяйственного товаропроизводства;
производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, в частности в сфере торговли и общественного питания.
В пояснительной записке определяется, что в случае принятия законопроекта Верховной радой жители временно оккупированных территорий будут иметь доступ к товарам, работам и услугам от субъектов хозяйствования, которые не будут бояться уголовного преследования.