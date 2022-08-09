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Щоб не стати колаборантом. Кабмін пропонує перелік дозволених видів праці в окупації

Фото: Кабмін пропонує перелік дозволених видів праці в окупації, щоб не стати колаборантом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет міністрів пропонує визначити види діяльності та заходи, які можна здійснювати на тимчасово окупованих територіях України, щоб при цьому не вчиняти пособництво Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.

На тимчасово окупованих територіях може провадитись така діяльність суб’єктів господарювання:

  • заходи із забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
  • виплати та доставки пенсій та грошової допомоги;
  • заходи, спрямовані на розв’язання гуманітарних проблем, зокрема надання медичних і соціальних послуг;
  • виробництво лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
  • благодійна діяльність, гуманітарна допомога;
  • надання житлово-комунальних послуг;
  • діяльність у галузі трубопровідного транспорту, нафтогазовій та вугільній галузі, інших видобувних галузях, на ринках електричної енергії та природного газу, у сфері енергетики, якщо при цьому електрична енергія, ресурси та корисні копалини не транспортуються на територію РФ;
  • освітня діяльність, якщо не здійснюється пропаганда проти України чи інші дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти РФ;
  • заходи, спрямовані на виконання і відбування кримінальних покарань;
  • заходи, спрямовані на дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, джерел іонізуючого випромінювання;
  • діяльність з поховання померлих;
  • охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
  • діяльність банків, небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами;
  • діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;
  • перевезення вантажів та пасажирів;
  • діяльність у сфері сільськогосподарського товаровиробництва;
  • виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, зокрема у сфері торгівлі та громадського харчування.

У пояснювальній записці визначається, що у разі прийняттся законопроекту Верховною радою мешканці тимчасова окупованих територій матимуть доступ до товарів, робіт і послуг від суб’єктів господарювання, які не боятимуться кримінального переслідування.

Як повідомлялося раніше, Кабмін пропонує змінити закон про колаборантів, уточнивши моменти з кримінальною відповідальністю.

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