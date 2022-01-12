Старый Новый год и Крещение: когда отмечают и будут ли праздники выходными

Старый Новый год в Украине празднуют в ночь на 14 января. Праздник отмечают по церковному календарю, которого придерживаются православные и греко-католики. Основным действом на Щедрый вечер 13 января является щедрование.

Крещение празднуют 19 января. Главной традицией в этот день является купание в проруби.

Согласно законодательству, праздничными и официальными выходными днями в этом году будут:

7 января - Рождество Христово;

8 марта - Международный женский день;

24 апреля - Пасха;

1 мая - День труда;

9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День Независимости Украины;

14 октября - День защитников и защитниц Украины;

25 декабря - Рождество Христово.

Кроме того, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта 2022 года и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2021 году новогодними праздниками украинцев являются Рождество (49%) и Новый год (37%). День Святого Николая выбрали 6%, Старый Новый год 4%, ни один из этих новогодних праздников не любят 2% опрошенных.

Отметим, накануне 2022 года среди желаемых подарков на Новый год впервые вышло романтическое путешествие. В предыдущие годы украинцы были очень меркантильны - на первом месте с большим отрывом были деньги.