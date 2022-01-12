Старий Новий рік і Водохреща: коли відзначають і чи будуть свята вихідними

Старий Новий рік в Україні святкують у ніч на 14 січня. Свято відзначають за церковним календарем, якого дотримуються православні та греко-католики. Основним дійством на Щедрий вечір 13 січня є щедрування.

Водохрещу святкують 19 січня. Головною традицією у цей день є купання в ополонці.

Згідно із законодавством, святковими та офіційними вихідними днями цьогоріч будуть:

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

24 квітня - Великдень;

1 травня - День праці;

9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День Незалежності України;

14 жовтня - День захисників і захисниць України;

25 грудня - Різдво Христове.

Крім того, Кабінет міністрів переніс два робочих дні: з понеділка 7 березня на суботу 12 березня 2022 року та з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2021 році найулюбленішими новорічними святами українців є Різдво (49%) і Новий рік (37%). День Святого Миколая обрали 6%, Старий Новий рік 4%, жодне з цих новорічних свят не люблять 2% опитаних.

Відзначимо, напередодні 2022 року серед бажаних подарунків на Новий рік вперше вийшла романтична подорож. У попередні роки українці були дуже меркантильні - на першому місці з великим відривом були гроші.