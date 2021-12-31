Новогодние подарки: что хотят получить украинцы

Накануне 2022 года среди самых желанных подарков на Новый год впервые вышло романтическое путешествие. В предыдущие годы украинцы были очень меркантильны - на первом месте с большим отрывом были деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные опроса КМИС .

Следующие подарки, которые бы хотели получить украинцы, это автомобиль и аксессуары к нему (11,7%), деньги (10,1%) мобильный телефон или электронную книгу (9,2%)

Украинцы также хотят получить бытовую технику (6,6%), компьютер или планшет (5,2%), туалетную воду, духи, косметику (4,4%), конфеты, цветы (2,7%), подарок ручной работы (2,4%), домашнее животное (1,8%), елочную игрушку (1,7%), ювелирное украшение (1,4%), одежду или обувь (1,2%).

Какой подарок больше всего вы бы хотели получить на Новый год? Декабрь 2021

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 3-11 декабря 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.