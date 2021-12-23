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Украинцы назвали любимые новогодние праздники

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 14:55
Украинцы назвали любимые новогодние праздники Фото: любимыми новогодними праздниками украинцев являются Рождество и Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2021 году самыми любимыми новогодними праздниками украинцев являются Рождество (49%) и Новый год (37%). День Святого Николая выбрали 6%, Старый Новый год 4%, ни один из этих новогодних праздников не любят 2% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Украинцы назвали любимые новогодние праздники

Как отмечают социологи, в течение последних десяти лет с каждым годом уменьшается количество сторонников Нового года, Рождества - увеличивается. В результате в этом году количество сторонников Рождества стало самым большим.

Украинцы назвали любимые новогодние праздники

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-22 декабря 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2021 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество, Пасха и Новый год.

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