Стартували вступні випробування до аспірантури: без чого не допустять до іспиту

Сьогодні, 14 липня, в Україні розпочалися основні сесії вступних випробувань до аспірантури. Учасникам радять заздалегідь перевірити інформацію про місце тестування та не запізнюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
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В УЦОЯО нагадали, що інформація про дату, час і місце проведення вступних випробувань уже доступна в персональних кабінетах учасників.
Для допуску до пункту тестування необхідно мати:
Також вступникам рекомендують роздрукувати запрошення-перепустку. Воно не є обов'язковим для входу, але допоможе швидше пройти процедуру допуску.
Крім того, перед іспитом варто перевірити, чи є на екзаменаційному листку фотографія, підпис відповідальної особи та печатка закладу освіти.
Якщо оригінал екзаменаційного листка втрачено, потрібно невідкладно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти, яка реєструвала учасника на вступні випробування.
В УЦОЯО наголосили, що допуск до пункту тестування розпочинається за 30 хвилин до початку і завершується за 5 хвилин. Після цього учасників до аудиторій уже не допускатимуть, тож скласти іспит вони не зможуть.
Саме тому вступникам рекомендують завчасно спланувати маршрут до пункту тестування.
Учасники ЄВІ або ЄВВ, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, можуть пройти тестування під час додаткової.
Для цього потрібно протягом трьох календарних днів із дня проведення іспиту (включно з днем тестування) подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про участь у додатковій сесії та документ, який підтверджує поважну причину відсутності.
Після розгляду документів рішення про допуск або недопуск до додаткової сесії з'явиться в персональному кабінеті учасника вступних випробувань.
У Центрі також рекомендують перед тестуванням ознайомитися з правилами проходження вступних випробувань і рекомендаціями для учасників, які опубліковані на офіційному сайті УЦОЯО.
Раніше РБК-Україна розповідало про структуру та правила проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу до магістратури й аспірантури у 2026 році. Абітурієнти складатимуть два блоки - тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови, для яких визначено кількість завдань, тривалість виконання та систему оцінювання.
Також ми писали, у яких містах будуть проводити ЄВІ цьогоріч.