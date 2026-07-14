Стартовали вступительные испытания в аспирантуру: без чего не допустят к экзамену

Сегодня, 14 июля, в Украине начались основные сессии вступительных экзаменов в аспирантуру. Участникам советуют заранее проверить информацию о месте тестирования и не опаздывать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
В УЦОКО напомнили, что информация о дате, времени и месте проведения вступительных испытаний уже доступна в персональных кабинетах участников.
Для допуска к пункту тестирования необходимо иметь:
Также поступающим рекомендуют распечатать приглашение-пропуск. Оно не обязательно для входа, но поможет быстрее пройти процедуру допуска.
Кроме того, перед экзаменом следует проверить, есть ли на экзаменационном листе фотография, подпись ответственного лица и печать учебного заведения.
Если оригинал экзаменационного листка потерян, нужно безотлагательно обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения, которая регистрировала участника на вступительные испытания.
В УЦОКО подчеркнули, что допуск к пункту тестирования начинается за 30 минут до начала и завершается за 5 минут. После этого участников к аудиториям уже не будут допускать, поэтому сдать экзамен они не смогут.
Именно поэтому поступающим рекомендуют заранее спланировать маршрут в пункт тестирования.
Участники ЕВЭ или ЕВИ, которые по уважительной причине не смогли принять участие в основной сессии, могут пройти тестирование во время дополнительной.
Для этого необходимо в течение трех календарных дней со дня проведения экзамена (включая день тестирования) подать в соответствующий региональный центр оценки качества образования заявление об участии в дополнительной сессии и документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия.
После рассмотрения документов решение о допуске или недопуске к дополнительной сессии появится в персональном кабинете участника вступительных испытаний.
В Центре также рекомендуют перед тестированием ознакомиться с правилами прохождения вступительных экзаменов и рекомендациями для участников, опубликованных на официальном сайте УЦОКО.
Ранее РБК-Украина рассказывала о структуре и правилах проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступления в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. Абитуриенты будут сдавать два блока - тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку, для которых определено количество задач, продолжительность выполнения и систему оценивания.
Также мы писали, в каких городах будут проводить ЕВЭ в этом году.