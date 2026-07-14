Стартували вступні випробування до аспірантури: без чого не допустять до іспиту

Сьогодні, 14 липня, в Україні розпочалися основні сесії вступних випробувань до аспірантури. Учасникам радять заздалегідь перевірити інформацію про місце тестування та не запізнюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне: Старт випробувань: 14 липня в Україні розпочалися основні сесії вступних іспитів до аспірантури.

14 липня в Україні розпочалися основні сесії вступних іспитів до аспірантури. Суворий таймінг: Допуск до пунктів тестування розпочинається за 30 хвилин і зачиняється рівно за 5 хвилин до початку іспиту.

Допуск до пунктів тестування розпочинається за 30 хвилин і зачиняється рівно за 5 хвилин до початку іспиту. Обов'язкові документи: Для допуску до тестування необхідно мати при собі лише два документи: паспорт та оригінал екзаменаційного листка з фотокарткою і печаткою.

Для допуску до тестування необхідно мати при собі лише два документи: паспорт та оригінал екзаменаційного листка з фотокарткою і печаткою. Що робити у разі втрати листка: Якщо оригінал екзаменаційного листка було втрачено, вступнику необхідно негайно звернутися до приймальної комісії вишу, яка здійснювала його реєстрацію.

Якщо оригінал екзаменаційного листка було втрачено, вступнику необхідно негайно звернутися до приймальної комісії вишу, яка здійснювала його реєстрацію. Шанс на додаткову сесію: Ті, хто пропустить іспит з поважних причин, мають право подати заяву на участь у додатковій сесії. Зробити це потрібно протягом трьох календарних днів з дати пропущеного тестування.

Що потрібно взяти із собою

В УЦОЯО нагадали, що інформація про дату, час і місце проведення вступних випробувань уже доступна в персональних кабінетах учасників.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати:

документ, що посвідчує особу;

оригінал екзаменаційного листка.

Також вступникам рекомендують роздрукувати запрошення-перепустку. Воно не є обов'язковим для входу, але допоможе швидше пройти процедуру допуску.

Крім того, перед іспитом варто перевірити, чи є на екзаменаційному листку фотографія, підпис відповідальної особи та печатка закладу освіти.

Якщо оригінал екзаменаційного листка втрачено, потрібно невідкладно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти, яка реєструвала учасника на вступні випробування.

Чому важливо не запізнитися

В УЦОЯО наголосили, що допуск до пункту тестування розпочинається за 30 хвилин до початку і завершується за 5 хвилин. Після цього учасників до аудиторій уже не допускатимуть, тож скласти іспит вони не зможуть.

Саме тому вступникам рекомендують завчасно спланувати маршрут до пункту тестування.

Що робити, якщо не вдалося скласти іспит

Учасники ЄВІ або ЄВВ, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, можуть пройти тестування під час додаткової.

Для цього потрібно протягом трьох календарних днів із дня проведення іспиту (включно з днем тестування) подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про участь у додатковій сесії та документ, який підтверджує поважну причину відсутності.

Після розгляду документів рішення про допуск або недопуск до додаткової сесії з'явиться в персональному кабінеті учасника вступних випробувань.

У Центрі також рекомендують перед тестуванням ознайомитися з правилами проходження вступних випробувань і рекомендаціями для учасників, які опубліковані на офіційному сайті УЦОЯО.