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Стартовали вступительные испытания в аспирантуру: без чего не допустят к экзамену

18:28 14.07.2026 Вт
3 мин
Что делать, если пропустили или не сдали основную сессию?
aimg Татьяна Веремеева
Стартовали вступительные испытания в аспирантуру: без чего не допустят к экзамену Фото: Вступительная кампания в аспирантуру (Getty Images)
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Сегодня, 14 июля, в Украине начались основные сессии вступительных экзаменов в аспирантуру. Участникам советуют заранее проверить информацию о месте тестирования и не опаздывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное:

  • Старт испытаний: 14 июля в Украине начались основные сессии вступительных экзаменов в аспирантуру.
  • Суровый тайминг: Допуск к пунктам тестирования начинается за 30 минут и закрывается ровно за 5 минут до начала экзамена.
  • Обязательные документы: Для допуска к тестированию необходимо иметь при себе только два документа: паспорт и оригинал экзаменационного листа с фотографией и печатью.
  • Что делать при потере листка: Если оригинал экзаменационного листка был потерян, поступающему необходимо немедленно обратиться в приемную комиссию вуза, которая осуществляла его регистрацию.
  • Шанс на дополнительную сессию: Те, кто пропустит экзамен по уважительной причине, имеют право подать заявление на участие в дополнительной сессии. Сделать это нужно в течение трех календарных дней с даты пропущенного тестирования.

Что нужно взять с собой

В УЦОКО напомнили, что информация о дате, времени и месте проведения вступительных испытаний уже доступна в персональных кабинетах участников.

Для допуска к пункту тестирования необходимо иметь:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • оригинал экзаменационного листа.

Также поступающим рекомендуют распечатать приглашение-пропуск. Оно не обязательно для входа, но поможет быстрее пройти процедуру допуска.

Кроме того, перед экзаменом следует проверить, есть ли на экзаменационном листе фотография, подпись ответственного лица и печать учебного заведения.

Если оригинал экзаменационного листка потерян, нужно безотлагательно обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения, которая регистрировала участника на вступительные испытания.

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Почему важно не опоздать

В УЦОКО подчеркнули, что допуск к пункту тестирования начинается за 30 минут до начала и завершается за 5 минут. После этого участников к аудиториям уже не будут допускать, поэтому сдать экзамен они не смогут.

Именно поэтому поступающим рекомендуют заранее спланировать маршрут в пункт тестирования.

Что делать, если не удалось сдать экзамен

Участники ЕВЭ или ЕВИ, которые по уважительной причине не смогли принять участие в основной сессии, могут пройти тестирование во время дополнительной.

Для этого необходимо в течение трех календарных дней со дня проведения экзамена (включая день тестирования) подать в соответствующий региональный центр оценки качества образования заявление об участии в дополнительной сессии и документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия.

После рассмотрения документов решение о допуске или недопуске к дополнительной сессии появится в персональном кабинете участника вступительных испытаний.

В Центре также рекомендуют перед тестированием ознакомиться с правилами прохождения вступительных экзаменов и рекомендациями для участников, опубликованных на официальном сайте УЦОКО.

Ранее РБК-Украина рассказывала о структуре и правилах проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступления в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. Абитуриенты будут сдавать два блока - тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку, для которых определено количество задач, продолжительность выполнения и систему оценивания.

Также мы писали, в каких городах будут проводить ЕВЭ в этом году.

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