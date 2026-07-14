Стартовали вступительные испытания в аспирантуру: без чего не допустят к экзамену

Сегодня, 14 июля, в Украине начались основные сессии вступительных экзаменов в аспирантуру. Участникам советуют заранее проверить информацию о месте тестирования и не опаздывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное: Старт испытаний: 14 июля в Украине начались основные сессии вступительных экзаменов в аспирантуру.

14 июля в Украине начались основные сессии вступительных экзаменов в аспирантуру. Суровый тайминг: Допуск к пунктам тестирования начинается за 30 минут и закрывается ровно за 5 минут до начала экзамена.

Допуск к пунктам тестирования начинается за 30 минут и закрывается ровно за 5 минут до начала экзамена. Обязательные документы: Для допуска к тестированию необходимо иметь при себе только два документа: паспорт и оригинал экзаменационного листа с фотографией и печатью.

Для допуска к тестированию необходимо иметь при себе только два документа: паспорт и оригинал экзаменационного листа с фотографией и печатью. Что делать при потере листка: Если оригинал экзаменационного листка был потерян, поступающему необходимо немедленно обратиться в приемную комиссию вуза, которая осуществляла его регистрацию.

Если оригинал экзаменационного листка был потерян, поступающему необходимо немедленно обратиться в приемную комиссию вуза, которая осуществляла его регистрацию. Шанс на дополнительную сессию: Те, кто пропустит экзамен по уважительной причине, имеют право подать заявление на участие в дополнительной сессии. Сделать это нужно в течение трех календарных дней с даты пропущенного тестирования.

Что нужно взять с собой

В УЦОКО напомнили, что информация о дате, времени и месте проведения вступительных испытаний уже доступна в персональных кабинетах участников.

Для допуска к пункту тестирования необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность;

оригинал экзаменационного листа.

Также поступающим рекомендуют распечатать приглашение-пропуск. Оно не обязательно для входа, но поможет быстрее пройти процедуру допуска.

Кроме того, перед экзаменом следует проверить, есть ли на экзаменационном листе фотография, подпись ответственного лица и печать учебного заведения.

Если оригинал экзаменационного листка потерян, нужно безотлагательно обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения, которая регистрировала участника на вступительные испытания.

Почему важно не опоздать

В УЦОКО подчеркнули, что допуск к пункту тестирования начинается за 30 минут до начала и завершается за 5 минут. После этого участников к аудиториям уже не будут допускать, поэтому сдать экзамен они не смогут.

Именно поэтому поступающим рекомендуют заранее спланировать маршрут в пункт тестирования.

Что делать, если не удалось сдать экзамен

Участники ЕВЭ или ЕВИ, которые по уважительной причине не смогли принять участие в основной сессии, могут пройти тестирование во время дополнительной.

Для этого необходимо в течение трех календарных дней со дня проведения экзамена (включая день тестирования) подать в соответствующий региональный центр оценки качества образования заявление об участии в дополнительной сессии и документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия.

После рассмотрения документов решение о допуске или недопуске к дополнительной сессии появится в персональном кабинете участника вступительных испытаний.

В Центре также рекомендуют перед тестированием ознакомиться с правилами прохождения вступительных экзаменов и рекомендациями для участников, опубликованных на официальном сайте УЦОКО.