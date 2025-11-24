Стартували виплати у рамках "зимової підтримки": хто вже отримав гроші і куди їх витратити

В Україні офіційно стартували виплати за програмою "Зимова підтримка", за якою громадяни можуть отримати 1000 гривень на картку Національного кешбеку.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко та сервіс "Дія".
За даними уряду, виплати за заявками, поданими з 15 листопада, уже розпочалися.
Гроші отримали:
У "Дії" підтвердили, що перекази "вже летять на картки" і закликали користувачів перевіряти свої рахунки.
Загалом подано понад 10 мільйонів заяв на участь у програмі.
Допомога доступна всім громадянам, які перебувають на підконтрольній території України.
Заявку можна подати до 24 грудня у застосунку "Дія".
У розділі Сервіси потрібно обрати "Зимова підтримка", вказати отримувача (себе або дитину), підтягнути чи додати свідоцтво про народження, вибрати картку Національного кешбеку, підтвердити перебування в Україні та надіслати заявку.
Отримані кошти не можна знімати готівкою, однак їх дозволено використовувати на важливі витрати:
Витратити кошти можна до кінця червня 2026 року.
Нагадаємо, з 15 листопада в Україні стартувала державна програма "Зимова підтримка", за якою українці можуть отримати одноразову виплату у 1000 гривень для підготовки до холодного сезону. Подати заявку можуть усі громадяни від 18 років (а також батьки - на дітей) через застосунок "Дія" або у відділеннях "Укрпошти". Оформлення триває до 24 грудня.
Також в Україні стартував прийом заявок на "Зимову підтримку" для найбільш незахищених категорій населення, які можуть отримати разову виплату у 6500 гривень. Допомога призначена дітям з інвалідністю, дітям під опікою, малозабезпеченим сім’ям, ВПО та одиноким пенсіонерам. Подати заявку можна онлайн через "Дію" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.