Стартували виплати у рамках "зимової підтримки": хто вже отримав гроші і куди їх витратити

Перші виплати вже на рахунках

За даними уряду, виплати за заявками, поданими з 15 листопада, уже розпочалися.

Гроші отримали:

1,7 млн повнолітніх українців,

253 тисячі дітей (виплати оформлюють батьки або законні представники).

У "Дії" підтвердили, що перекази "вже летять на картки" і закликали користувачів перевіряти свої рахунки.

Загалом подано понад 10 мільйонів заяв на участь у програмі.

Хто може отримати виплату

Допомога доступна всім громадянам, які перебувають на підконтрольній території України.

Заявку можна подати до 24 грудня у застосунку "Дія".

Як подати заявку

У розділі Сервіси потрібно обрати "Зимова підтримка", вказати отримувача (себе або дитину), підтягнути чи додати свідоцтво про народження, вибрати картку Національного кешбеку, підтвердити перебування в Україні та надіслати заявку.

На що можна витратити 1000 гривень

Отримані кошти не можна знімати готівкою, однак їх дозволено використовувати на важливі витрати:

комунальні послуги;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних);

ліки та медичні препарати;

книги та друковану продукцію;

поштові послуги "Укрпошти";

благодійність, зокрема донати на підтримку Сил оборони.

Витратити кошти можна до кінця червня 2026 року.