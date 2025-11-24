UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Стартували виплати у рамках "зимової підтримки": хто вже отримав гроші і куди їх витратити

Фото: Українцям почали нараховувати виплати у рамках "Зимової підтримки" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні офіційно стартували виплати за програмою "Зимова підтримка", за якою громадяни можуть отримати 1000 гривень на картку Національного кешбеку.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко та сервіс "Дія".

Перші виплати вже на рахунках

За даними уряду, виплати за заявками, поданими з 15 листопада, уже розпочалися.

Гроші отримали:

  • 1,7 млн повнолітніх українців,
  • 253 тисячі дітей (виплати оформлюють батьки або законні представники).

У "Дії" підтвердили, що перекази "вже летять на картки" і закликали користувачів перевіряти свої рахунки.

Загалом подано понад 10 мільйонів заяв на участь у програмі.

Хто може отримати виплату

Допомога доступна всім громадянам, які перебувають на підконтрольній території України.

Заявку можна подати до 24 грудня у застосунку "Дія".

Як подати заявку

У розділі Сервіси потрібно обрати "Зимова підтримка", вказати отримувача (себе або дитину), підтягнути чи додати свідоцтво про народження, вибрати картку Національного кешбеку, підтвердити перебування в Україні та надіслати заявку.

На що можна витратити 1000 гривень

Отримані кошти не можна знімати готівкою, однак їх дозволено використовувати на важливі витрати:

  • комунальні послуги;
  • продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних);
  • ліки та медичні препарати;
  • книги та друковану продукцію;
  • поштові послуги "Укрпошти";
  • благодійність, зокрема донати на підтримку Сил оборони.

Витратити кошти можна до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, з 15 листопада в Україні стартувала державна програма "Зимова підтримка", за якою українці можуть отримати одноразову виплату у 1000 гривень для підготовки до холодного сезону. Подати заявку можуть усі громадяни від 18 років (а також батьки - на дітей) через застосунок "Дія" або у відділеннях "Укрпошти". Оформлення триває до 24 грудня.

Також в Україні стартував прийом заявок на "Зимову підтримку" для найбільш незахищених категорій населення, які можуть отримати разову виплату у 6500 гривень. Допомога призначена дітям з інвалідністю, дітям під опікою, малозабезпеченим сім’ям, ВПО та одиноким пенсіонерам. Подати заявку можна онлайн через "Дію" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

