Общество Образование Деньги Изменения

Стартовали выплаты в рамках "зимней поддержки": кто уже получил деньги и куда их потратить

Фото: Украинцам начали начислять выплаты в рамках "Зимней поддержки" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине официально стартовали выплаты по программе "Зимняя поддержка", по которой граждане могут получить 1000 гривен на карту Национального кэшбэка.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и сервис "Дія".

Первые выплаты уже на счетах

По данным правительства, выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября, уже начались.

Деньги получили:

  • 1,7 млн совершеннолетних украинцев,
  • 253 тысячи детей (выплаты оформляют родители или законные представители).

В "Дії" подтвердили, что переводы "уже летят на карты" и призвали пользователей проверять свои счета.

Всего подано более 10 миллионов заявлений на участие в программе.

Кто может получить выплату

Помощь доступна всем гражданам, которые находятся на подконтрольной территории Украины.

Заявку можно подать до 24 декабря в приложении "Дія".

Как подать заявку

В разделе Сервисы нужно выбрать "Зимняя поддержка", указать получателя (себя или ребенка), подтянуть или добавить свидетельство о рождении, выбрать карту Национального кэшбека, подтвердить пребывание в Украине и отправить заявку.

На что можно потратить 1000 гривен

Полученные средства нельзя снимать наличными, однако их разрешено использовать на важные расходы:

  • коммунальные услуги;
  • продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);
  • лекарства и медицинские препараты;
  • книги и печатную продукцию;
  • почтовые услуги "Укрпочты";
  • благотворительность, в частности донаты на поддержку Сил обороны.

Потратить средства можно до конца июня 2026 года.

Напомним, с 15 ноября в Украине стартовала государственная программа "Зимняя поддержка", по которой украинцы могут получить единовременную выплату в 1000 гривен для подготовки к холодному сезону. Подать заявку могут все граждане от 18 лет (а также родители - на детей) через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты". Оформление продолжается до 24 декабря.

Также в Украине стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку" для наиболее незащищенных категорий населения, которые могут получить разовую выплату в 6500 гривен. Помощь предназначена детям с инвалидностью, детям под опекой, малообеспеченным семьям, ВПЛ и одиноким пенсионерам. Подать заявку можно онлайн через "Дію" или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

