Освіта в елітних закладах світу: як українцям безкоштовно потрапити на навчання за кордон
В Україні стартував прийом заявок на участь у програмі Ukraine Global Scholars (UGS). Благодійна організація допомагає талановитим вступникам із незаможних родин здобути освіту в найкращих школах-пансіонах та коледжах світу з повним покриттям усіх витрат.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію МОН.
Головне:
- Що покриває стипендія: навчання, проживання та харчування у закордонних навчальних закладах.
- Підтримка: фіналісти отримують повний супровід під час підготовки та подання документів до закордонних закладів.
- Ключова умова: після отримання диплома стипендіат зобов'язаний повернутися в Україну та працювати на благо держави мінімум 5 років.
- Дедлайн: заявки приймаються до 23:59 (за Києвом) 28 лютого 2026 року.
Як працює програма
Проект UGS орієнтований на підтримку молоді, яка не має фінансової можливості оплатити навчання за кордоном самостійно. Організація не просто надає кошти, а виступає містком між українським вступником та елітними закладами освіти.
Усі учасники, які пройдуть відбір до спільноти UGS 26, отримають менторську допомогу, консультації щодо вступу та підготовку до іспитів.
Як подати заявку
Для реєстрації необхідно заповнити форму на офіційному сайті організації. Організатори наголошують на важливості дотримання термінів - система припинить прийом документів рівно опівночі 28 лютого.
"За умовами програми після завершення навчання всі стипендіати мають повернутися в Україну та працювати тут щонайменше п’ять років", - зазначають у МОН.
