Стартувала подача заяв до магістратури: що треба знати вступникам 2026 року

7 серпня розпочався прийом заяв на вступ до магістратури. Подати їх можна до 18:00 22 серпня.
Про це РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Прийом заяв до магістратури триватиме з 7 до 22 серпня (до 18:00). Подати їх можна через персональний кабінет вступника.
Важливо врахувати:
Вступники, які претендують на місця державного замовлення, отримають рекомендації не пізніше 25 серпня.
Після цього потрібно виконати всі вимоги до зарахування - зробити це необхідно до 18:00 28 серпня.
Наказ про зарахування на бюджет оприлюднять 29 серпня.
Тих, хто вступив на контракт, але має право на переведення на вакантні бюджетні місця або місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, переведуть не пізніше 7 вересня.
Рекомендації для вступників на контракт оприлюднять не раніше 30 серпня.
Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб має завершитися до 14 вересня.
Водночас університети можуть проводити додаткові набори на контракт у межах власних правил прийому. Такі етапи можуть тривати до 15 жовтня, а робота електронних кабінетів вступників також завершиться 15 жовтня.
Перед початком подання заяв майбутні магістри вже мали пройти необхідні вступні випробування.
Залежно від спеціальності та умов вступу абітурієнти складали:
Саме результати цих випробувань використовуватимуться під час конкурсного відбору на бюджет і контракт.
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