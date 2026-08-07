Стартовала подача заявлений на магистратуру: что нужно знать поступающим в 2026 году

7 августа начался прием заявлений на поступление в магистратуру. Подать их можно до 18.00 22 августа.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Прием заявлений в магистратуру продлится с 7 по 22 августа (до 18:00). Подать их можно через персональный кабинет поступающего.
Важно учесть:
Поступающие, претендующие на места государственного заказа, получат рекомендации не позднее 25 августа.
После этого нужно выполнить все требования к зачислению - сделать это необходимо до 18:00 28 августа.
Приказ о зачислении на бюджет будет обнародован 29 августа.
Тех, кто вступил на контракт, но имеет право на перевод на вакантные бюджетные места или места за счет целевых льготных государственных кредитов, переведут не позднее 7 сентября.
Рекомендации для поступающих на контракт будут обнародованы не ранее 30 августа.
Зачисление на обучение за средства физических или юридических лиц должно завершиться к 14 сентября.
В то же время университеты могут проводить дополнительные наборы по контракту в рамках собственных правил приема. Такие этапы могут продолжаться до 15 октября, а работа электронных кабинетов абитуриентов также завершится 15 октября.
Перед началом подачи заявлений будущие магистры уже должны были пройти необходимые вступительные испытания.
В зависимости от специальности и условий поступления абитуриенты сдавали:
Именно результаты этих испытаний будут использоваться при конкурсном отборе на бюджет и контракт.
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