Стартовала подача заявлений на магистратуру: что нужно знать поступающим в 2026 году

Главное: 7 августа стартовал прием заявлений на поступление в магистратуру, который продлится до 18:00 22 августа .

. Подать документы можно через электронный кабинет поступающего .

. Поступающие могут подать до 10 заявлений, из них не более 5 - на бюджет , а для каждого нужно определить приоритетность.

, а для каждого нужно определить приоритетность. Рекомендации на бюджет обнародуют не позднее 25 августа , приказ о зачислении - 29 августа.

, приказ о зачислении - 29 августа. Рекомендации по контракту появятся не ранее 30 августа , а зачисление продлится до 14 сентября.

, а зачисление продлится до 14 сентября. Для участия в конкурсном отборе будут использоваться результаты ЕВЭ, ЕПВИ или других вступительных экзаменов , предусмотренных правилами приема.

Что нужно знать о подаче заявлений

Прием заявлений в магистратуру продлится с 7 по 22 августа (до 18:00). Подать их можно через персональный кабинет поступающего.

Важно учесть:

можно подать до 10 заявлений, из которых не более 5 - на бюджетные места;

для всех заявлений обязательно определяется приоритетность (где 1 - самый высокий);

минимальный конкурсный балл для участия в отборе на бюджет - 130.

Когда будут рекомендации

Поступающие, претендующие на места государственного заказа, получат рекомендации не позднее 25 августа.

После этого нужно выполнить все требования к зачислению - сделать это необходимо до 18:00 28 августа.

Приказ о зачислении на бюджет будет обнародован 29 августа.

Тех, кто вступил на контракт, но имеет право на перевод на вакантные бюджетные места или места за счет целевых льготных государственных кредитов, переведут не позднее 7 сентября.

Когда зачислят на контракт

Рекомендации для поступающих на контракт будут обнародованы не ранее 30 августа.

Зачисление на обучение за средства физических или юридических лиц должно завершиться к 14 сентября.

В то же время университеты могут проводить дополнительные наборы по контракту в рамках собственных правил приема. Такие этапы могут продолжаться до 15 октября, а работа электронных кабинетов абитуриентов также завершится 15 октября.

На основе чего происходит поступление

Перед началом подачи заявлений будущие магистры уже должны были пройти необходимые вступительные испытания.

В зависимости от специальности и условий поступления абитуриенты сдавали:

единственный вступительный экзамен (ЕВЭ) ;

; единственное профессиональное вступительное испытание ( ЕПВИ ) ;

; профессиональный экзамен в заведении высшего образования (для отдельных специальностей);

(для отдельных специальностей); индивидуальное устное собеседование вместо ЕВЭ или профессиональный экзамен вместо ЕПВИ - для поступающих, имевших на это право.

Именно результаты этих испытаний будут использоваться при конкурсном отборе на бюджет и контракт.