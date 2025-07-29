Стартувала додаткова сесія на вступ у магістратуру: як не провалити тести через дрібниці

29 липня стартувала додаткова сесія вступних випробувань до магістратури. Вона проходитиме до 18 серпня. Учасникам важливо заздалегідь підготуватися, аби уникнути стресу в день тестування та пройти його успішно.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Українського центру оцінювання якості освіти.
Особи, які складають ЄВІ чи ЄФВВ, мають заздалегідь:
Щоб потрапити до пункту тестування, потрібно мати:
Якщо ви не отримали екзаменаційного листка, зверніться до приймальної комісії. Важливо також перевірити, щоб листок був правильно оформлений: мав фото та підпис представника комісії.
Потрібно прибути вчасно на тестування - у запрошенні вказано точний час його проведення. Перша зміна стартує о 10:00, друга - о 15:00.
Допуск розпочинається за 30 хвилин до початку і припиняється за 5 хвилин до старту. Учасників, які запізнилися або не мають потрібних документів, не допустять.
Під час іспиту:
Одразу після завершення тесту система покаже кількість правильних відповідей і тестових балів. За бажанням учасники можуть попередньо розрахувати свій результат за шкалою 100-200 балів.
Офіційні результати додаткової сесії ЄВІ / ЄФВВ оприлюднять у кабінетах учасників до 22 серпня.
Читайте також про те, що цього року МОН затвердило проведення спеціальної сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступників до магістратури та аспірантури у вересні. Вона буде платною. Зареєструватись на цю сесію можна буде з 1 по 8 серпня.
Раніше ми писали про те, що у 2025 році вступники до аспірантури в Україні мають скласти не лише ЄВІ, а й новий тест - єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ). Він міститиме 100 завдань із вибором правильної відповіді.
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