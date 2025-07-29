Стартовала дополнительная сессия на поступление в магистратуру: как не провалить тесты из-за мелочей

29 июля стартовала дополнительная сессия вступительных экзаменов в магистратуру. Она будет проходить до 18 августа. Участникам важно заранее подготовиться, чтобы избежать стресса в день тестирования и пройти его успешно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского центра оценивания качества образования.
Лица, сдающие ЕВЭ или ЕФВВ, должны заранее:
Чтобы попасть в пункт тестирования, нужно иметь:
Если вы не получили экзаменационного листа, обратитесь в приемную комиссию. Важно также проверить, чтобы листок был правильно оформлен: имел фото и подпись представителя комиссии.
Нужно прибыть вовремя на тестирование - в приглашении указано точное время его проведения. Первая смена стартует в 10:00, вторая - в 15:00.
Допуск начинается за 30 минут до начала и прекращается за 5 минут до старта. Участников, которые опоздали или не имеют нужных документов, не допустят.
Во время экзамена:
Сразу после завершения теста система покажет количество правильных ответов и тестовых баллов. По желанию участники могут предварительно рассчитать свой результат по шкале 100-200 баллов.
Официальные результаты дополнительной сессии ЕВИ/ЕФВВ обнародуют в кабинетах участников до 22 августа.
Читайте также о том, что в этом году МОН утвердило проведение специальной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступающих в магистратуру и аспирантуру в сентябре. Она будет платной. Зарегистрироваться на эту сессию можно будет с 1 по 8 августа.
Ранее мы писали о том, что в 2025 году поступающие в аспирантуру в Украине должны сдать не только ЕВЭ, но и новый тест - единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВВ). Он будет содержать 100 заданий с выбором правильного ответа.
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