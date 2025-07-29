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Стартовала дополнительная сессия на поступление в магистратуру: как не провалить тесты из-за мелочей

В Украине началась дополнительная сессия вступительных испытаний в магистратуру (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

29 июля стартовала дополнительная сессия вступительных экзаменов в магистратуру. Она будет проходить до 18 августа. Участникам важно заранее подготовиться, чтобы избежать стресса в день тестирования и пройти его успешно.

Что стоит сделать заранее

Лица, сдающие ЕВЭ или ЕФВВ, должны заранее:

  • обозначить дату и время тестирования в персональном календаре (информацию ищите в приглашении-пропуске в кабинете участника на сайте УЦОКО);
  • спланировать маршрут до пункта тестирования;
  • подготовить документы и, по возможности, распечатать приглашение.

Чтобы попасть в пункт тестирования, нужно иметь:

  • оригинал экзаменационного листа;
  • документ, удостоверяющий личность, или его цифровой аналог в "Дії".

Если вы не получили экзаменационного листа, обратитесь в приемную комиссию. Важно также проверить, чтобы листок был правильно оформлен: имел фото и подпись представителя комиссии.

Нужно прибыть вовремя на тестирование - в приглашении указано точное время его проведения. Первая смена стартует в 10:00, вторая - в 15:00.

Допуск начинается за 30 минут до начала и прекращается за 5 минут до старта. Участников, которые опоздали или не имеют нужных документов, не допустят.

Правила прохождения теста

Во время экзамена:

  • внимательно слушайте инструктора;
  • не нарушайте требований - иначе вас отстранят от теста, а результаты аннулируют;
  • при технических сбоях или плохом самочувствии сразу обращайтесь к инструктору;
  • в случае воздушной тревоги следуйте инструкциям и направляйтесь в укрытие.

Когда будут результаты

Сразу после завершения теста система покажет количество правильных ответов и тестовых баллов. По желанию участники могут предварительно рассчитать свой результат по шкале 100-200 баллов.

Официальные результаты дополнительной сессии ЕВИ/ЕФВВ обнародуют в кабинетах участников до 22 августа.

Читайте также о том, что в этом году МОН утвердило проведение специальной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступающих в магистратуру и аспирантуру в сентябре. Она будет платной. Зарегистрироваться на эту сессию можно будет с 1 по 8 августа.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году поступающие в аспирантуру в Украине должны сдать не только ЕВЭ, но и новый тест - единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВВ). Он будет содержать 100 заданий с выбором правильного ответа.

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