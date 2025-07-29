Стартовала дополнительная сессия на поступление в магистратуру: как не провалить тесты из-за мелочей

Что стоит сделать заранее

Лица, сдающие ЕВЭ или ЕФВВ, должны заранее:

обозначить дату и время тестирования в персональном календаре (информацию ищите в приглашении-пропуске в кабинете участника на сайте УЦОКО);

спланировать маршрут до пункта тестирования;

подготовить документы и, по возможности, распечатать приглашение.

Чтобы попасть в пункт тестирования, нужно иметь:

оригинал экзаменационного листа;

документ, удостоверяющий личность, или его цифровой аналог в "Дії".

Если вы не получили экзаменационного листа, обратитесь в приемную комиссию. Важно также проверить, чтобы листок был правильно оформлен: имел фото и подпись представителя комиссии.

Нужно прибыть вовремя на тестирование - в приглашении указано точное время его проведения. Первая смена стартует в 10:00, вторая - в 15:00.

Допуск начинается за 30 минут до начала и прекращается за 5 минут до старта. Участников, которые опоздали или не имеют нужных документов, не допустят.

Правила прохождения теста

Во время экзамена:

внимательно слушайте инструктора;

не нарушайте требований - иначе вас отстранят от теста, а результаты аннулируют;

при технических сбоях или плохом самочувствии сразу обращайтесь к инструктору;

в случае воздушной тревоги следуйте инструкциям и направляйтесь в укрытие.

Когда будут результаты

Сразу после завершения теста система покажет количество правильных ответов и тестовых баллов. По желанию участники могут предварительно рассчитать свой результат по шкале 100-200 баллов.

Официальные результаты дополнительной сессии ЕВИ/ЕФВВ обнародуют в кабинетах участников до 22 августа.