Стартувала додаткова сесія НМТ-2025: що треба мати з собою, аби не розвернули на вході

В Україні 14 липня розпочалась додаткова сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), результати якого необхідні для вступу на бакалаврат у заклади вищої освіти.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Освіта.юа.
Інформацію про дату, час і місце проведення тесту учасники можуть знайти у своїх персональних кабінетах - у відповідних запрошеннях.
Для тих, хто складає НМТ в Україні, час тестування зазначено за київським часом. Для учасників за кордоном - за місцевим.
Щоб бути допущеним до екзаменаційного центру, вступник повинен мати при собі:
Також посвідчення особи можна показати через застосунок "Дія". Інструктор перевіряє документ за допомогою QR-коду, штрихкоду або цифрового ідентифікатора.
Учасникам дозволено взяти до аудиторії прозору пляшку води, ручку будь-якого кольору та легкий перекус.
Напередодні тестування варто заздалегідь прокласти маршрут до екзаменаційного центру, адже у разі запізнення вступника не допустять до участі.
Додаткова сесія НМТ триватиме до 25 липня, а офіційні результати за шкалою 100-200 балів будуть доступні до 30 липня 2025 року.
Основна сесія НМТ проходила з 14 травня по 25 червня. Результати цьогорічного національного мультипредметного тесту загалом співмірні з торішніми. Йдеться як про відсоток високих балів, так і про частку тих, хто не пройшов поріг.
Найбільше учасників набрали 200 балів із математики, водночас англійська стала лідером серед додаткових предметів, які цьогоріч вибирали.
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Раніше ми писали про те, що в Україні розпочались вступні творчі конкурси. Вони проводяться у два етапи: перша сесія - для участі на бюджет і контракт, друга - виключно на контрактну форму навчання. Реєстрація ще триває, але в окремих вишах кількість місць обмежена, тому з подачею заявки краще не зволікати. Детальніше про творчі конкурси 2025 року - у нашому матеріалі.
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