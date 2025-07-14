Стартувала додаткова сесія НМТ-2025: що треба мати з собою, аби не розвернули на вході

Додаткова сесія стартувала

Інформацію про дату, час і місце проведення тесту учасники можуть знайти у своїх персональних кабінетах - у відповідних запрошеннях.

Для тих, хто складає НМТ в Україні, час тестування зазначено за київським часом. Для учасників за кордоном - за місцевим.

Щоб бути допущеним до екзаменаційного центру, вступник повинен мати при собі:

документ, що посвідчує особу;

запрошення;

cертифікат НМТ (його необхідно сформувати самостійно в електронному кабінеті й можна пред’явити у друкованому вигляді або на смартфоні).

Також посвідчення особи можна показати через застосунок "Дія". Інструктор перевіряє документ за допомогою QR-коду, штрихкоду або цифрового ідентифікатора.

Учасникам дозволено взяти до аудиторії прозору пляшку води, ручку будь-якого кольору та легкий перекус.

Напередодні тестування варто заздалегідь прокласти маршрут до екзаменаційного центру, адже у разі запізнення вступника не допустять до участі.

Додаткова сесія НМТ триватиме до 25 липня, а офіційні результати за шкалою 100-200 балів будуть доступні до 30 липня 2025 року.

Як пройшла основна сесія НМТ 2025

Основна сесія НМТ проходила з 14 травня по 25 червня. Результати цьогорічного національного мультипредметного тесту загалом співмірні з торішніми. Йдеться як про відсоток високих балів, так і про частку тих, хто не пройшов поріг.

Найбільше учасників набрали 200 балів із математики, водночас англійська стала лідером серед додаткових предметів, які цьогоріч вибирали.