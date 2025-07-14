Стартовала дополнительная сессия НМТ-2025: что надо иметь с собой, чтобы не развернули на входе

Дополнительная сессия стартовала

Информацию о дате, времени и месте проведения теста участники могут найти в своих персональных кабинетах - в соответствующих приглашениях.

Для тех, кто сдает НМТ в Украине, время тестирования указано по киевскому времени. Для участников за рубежом - по местному.

Чтобы быть допущенным в экзаменационный центр, абитуриент должен иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

приглашение;

cертификат НМТ (его необходимо сформировать самостоятельно в электронном кабинете и можно предъявить в печатном виде или на смартфоне).

Также удостоверение личности можно показать через приложение "Дія". Инструктор проверяет документ с помощью QR-кода, штрихкода или цифрового идентификатора.

Участникам разрешено взять в аудиторию прозрачную бутылку воды, ручку любого цвета и легкий перекус.

Накануне тестирования стоит заранее проложить маршрут к экзаменационному центру, ведь в случае опоздания абитуриента не допустят к участию.

Дополнительная сессия НМТ продлится до 25 июля, а официальные результаты по шкале 100-200 баллов будут доступны до 30 июля 2025 года.

Как прошла основная сессия НМТ 2025

Основная сессия НМТ проходила с 14 мая по 25 июня. Результаты нынешнего национального мультипредметного теста в целом соизмеримы с прошлогодними. Речь идет как о проценте высоких баллов, так и о доле тех, кто не прошел порог.

Больше всего участников набрали 200 баллов по математике, в то же время английский стал лидером среди дополнительных предметов, которые в этом году выбирали.