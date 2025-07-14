Найсильніші виші України: кого визнали найкращими у 2025 році
В Україні оприлюднили консолідований рейтинг закладів вищої освіти за 2025 рік. Лідером вже не вперше став Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Освіта.юа.
Хто увійшов у десятку найкращих ВНЗ
Інформаційний ресурс "Освіта.ua" оприлюднив оновлений консолідований рейтинг закладів вищої освіти України за 2025 рік. До уваги було взято результати одразу трьох авторитетних рейтингів - "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт".
Кожен з них оцінює університети за власними критеріями - наукова діяльність, якість освіти, популярність серед вступників тощо. У консолідованому рейтингу враховані позиції вишів у кожному з трьох списків, що дозволило отримати узагальнену картину.
Десятка лідерів:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
- Національний університет "Києво-Могилянська академія";
- Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.
Перша десятка найкращих ВНЗ України (скриншот)
Додамо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка цьогоріч очолив не лише цей рейтинг, він також став лідером у "Топ-200 Україна 2025".
Читайте також про те, що в Україні представили оновлений рейтинг вишів "Топ-200 Україна 2025", до якого увійшли провідні заклади вищої освіти. Університети оцінювали за такими критеріями, як якість навчання, наукова діяльність, інноваційність та рівень міжнародного визнання. Рейтинг публікується вже дев’ятий рік поспіль. Він допомагає абітурієнтам орієнтуватися під час вибору закладу для вступу.
Раніше ми писали про те, що в Україні стартували вступні творчі конкурси. Вони проходитимуть у дві сесії - перша для змагання за бюджетні місця і контрактні, друга - лише за контрактні. Реєстрація на конкурси триває, але у деяких ВНЗ кількість місць обмежена, тож краще поспішити із подачею заявки. Усе, що треба знати про творчі конкурси 2025 - читайте у нашому матеріалі.
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