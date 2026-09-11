"Стартовий бонус" від "Укрзалізниці": хто з молоді отримає 78 тисяч гривень

Стипендії для студентів

Програма корпоративних стипендій розрахована на студентів випускних курсів коледжів, профтехів та університетів денної форми.

Основні умови для кандидатів:

Середній бал - від 4,5 або 85+;

- від 4,5 або 85+; Академічний стан - відсутність заборгованостей;

- відсутність заборгованостей; Досвід - наявність практики, стажування або участь у проєктах компанії.

Стипендію виплачуватимуть протягом шести місяців - з січня по червень.

Сума становить 50% від мінімальної зарплати (наразі це близько 4 000 грн на місяць).

Учасники проходять конкурс та укладають угоду. Після завершення навчання випускники зобов'язані працевлаштуватися в "Укрзалізницю" протягом шести місяців і пропрацювати там щонайменше пів року.

Стартовий бонус для випускників

Для тих, хто вже здобув освіту і готовий приступити до роботи, компанія пропонує програму "Стартовий бонус".

Вона діє при працевлаштуванні на дефіцитні робітничі та інженерно-технічні посади.

Виплати здійснюються у два етапи:

30 000 грн - після перших 3 місяців роботи;

- після перших 3 місяців роботи; 48 000 грн - після 9 місяців роботи.

Крім того, молодіжне ком’юніті компанії PRO готує для нових співробітників хакатони та програми стажування, зокрема за кордоном.