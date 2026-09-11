"Стартовый бонус" от "Укрзализныци": кто из молодежи получит 78 тысяч гривен

Стипендии для студентов

Программа корпоративных стипендий рассчитана на студентов выпускных курсов колледжей, профтехов и университетов дневной формы.

Основные условия для кандидатов:

Средний балл - от 4,5 или 85+;

- от 4,5 или 85+; Академическое состояние - отсутствие задолженностей;

- отсутствие задолженностей; Опыт - наличие практики, стажировки или участие в проектах компании.

Стипендию будут выплачивать в течение шести месяцев - с января по июнь.

Сумма составляет 50% от минимальной зарплаты (в настоящее время это около 4 000 грн в месяц).

Участники проходят конкурс и заключают соглашение. После завершения обучения выпускники обязаны трудоустроиться в "Укрзализныце" в течение шести месяцев и проработать там не менее полугода.

Стартовый бонус для выпускников

Для тех, кто уже получил образование и готов к работе, компания предлагает программу "Стартовый бонус".

Она действует при трудоустройстве на дефицитные рабочие и инженерно-технические должности.

Выплаты производятся в два этапа:

30 000 грн - после первых 3 месяцев работы;

- после первых 3 месяцев работы; 48 000 грн - после 9 месяцев работы.

Кроме того, молодежное коммьюнити компании PRO готовит для новых сотрудников хакатоны и программы стажировки, в том числе за рубежом.