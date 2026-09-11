"Стартовый бонус" от "Укрзализныци": кто из молодежи получит 78 тысяч гривен

"Укрзализныця" вводит новые финансовые стимулы для студентов и выпускников, чтобы привлечь молодые кадры. Программы предусматривают ежемесячные стипендии при обучении и разовые бонусы до 78 тысяч гривен при трудоустройстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Программа корпоративных стипендий рассчитана на студентов выпускных курсов колледжей, профтехов и университетов дневной формы.
Основные условия для кандидатов:
Стипендию будут выплачивать в течение шести месяцев - с января по июнь.
Сумма составляет 50% от минимальной зарплаты (в настоящее время это около 4 000 грн в месяц).
Участники проходят конкурс и заключают соглашение. После завершения обучения выпускники обязаны трудоустроиться в "Укрзализныце" в течение шести месяцев и проработать там не менее полугода.
Для тех, кто уже получил образование и готов к работе, компания предлагает программу "Стартовый бонус".
Она действует при трудоустройстве на дефицитные рабочие и инженерно-технические должности.
Выплаты производятся в два этапа:
Кроме того, молодежное коммьюнити компании PRO готовит для новых сотрудников хакатоны и программы стажировки, в том числе за рубежом.
Напомним, "Укрзализныця" активно расширяет перечень услуг для пассажиров и внедряет новые цифровые и транспортные решения.
В частности, ранее компания ввела полезную услугу непосредственно при оформлении билетов.
Теперь пассажиры отдельных рейсов могут заказать книги, чтобы не заскучать в дороге и поддержать украинских книгоиздателей.
Кроме того, перевозчик готовит масштабное обновление приложения, которое позволит покупать железнодорожный и автобусный билет в одном месте.
В рамках этой инициативы вокзалы в пяти городах Украины уже превратились в мультимодальные транспортные хабы.
Также пассажиры напоминают о возможности заказать книги прямо при покупке билета на отдельные рейсы.