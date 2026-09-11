"Стартовий бонус" від "Укрзалізниці": хто з молоді отримає 78 тисяч гривень
"Укрзалізниця" запроваджує нові фінансові стимули для студентів та випускників, щоб залучити молоді кадри. Програми передбачають щомісячні стипендії під час навчання та разові бонуси до 78 тисяч гривень при працевлаштуванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Стипендії для студентів
Програма корпоративних стипендій розрахована на студентів випускних курсів коледжів, профтехів та університетів денної форми.
Основні умови для кандидатів:
- Середній бал - від 4,5 або 85+;
- Академічний стан - відсутність заборгованостей;
- Досвід - наявність практики, стажування або участь у проєктах компанії.
Стипендію виплачуватимуть протягом шести місяців - з січня по червень.
Сума становить 50% від мінімальної зарплати (наразі це близько 4 000 грн на місяць).
Учасники проходять конкурс та укладають угоду. Після завершення навчання випускники зобов'язані працевлаштуватися в "Укрзалізницю" протягом шести місяців і пропрацювати там щонайменше пів року.
Стартовий бонус для випускників
Для тих, хто вже здобув освіту і готовий приступити до роботи, компанія пропонує програму "Стартовий бонус".
Вона діє при працевлаштуванні на дефіцитні робітничі та інженерно-технічні посади.
Виплати здійснюються у два етапи:
- 30 000 грн - після перших 3 місяців роботи;
- 48 000 грн - після 9 місяців роботи.
Крім того, молодіжне ком’юніті компанії PRO готує для нових співробітників хакатони та програми стажування, зокрема за кордоном.
Нові сервіси та мультимодальні хаби
Нагадаємо, "Укрзалізниця" активно розширює перелік послуг для пасажирів та впроваджує нові цифрові й транспортні рішення.
Зокрема, раніше компанія запровадила корисну послугу безпосередньо під час оформлення квитків.
Тепер пасажири окремих рейсів можуть замовити книжки, щоб не занудьгувати в дорозі та підтримати українських книговидавців.
Крім того, перевізник готує масштабне оновлення застосунку, яке дозволить купувати залізничний та автобусний квиток в одному місці.
У межах цієї ініціативи вокзали у п'яти містах України вже перетворили на мультимодальні транспортні хаби.
Також пасажирам нагадують про можливість замовити книжки прямо під час купівлі квитка на окремі рейси.