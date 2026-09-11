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"Стартовый бонус" от "Укрзализныци": кто из молодежи получит 78 тысяч гривен

20:30 11.09.2026 Пт
2 мин
Какие условия ставят выпускникам в УЗ?
aimg Сергей Козачук
"Стартовый бонус" от "Укрзализныци": кто из молодежи получит 78 тысяч гривен Фото: УЗ запустит программы для студентов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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"Укрзализныця" вводит новые финансовые стимулы для студентов и выпускников, чтобы привлечь молодые кадры. Программы предусматривают ежемесячные стипендии при обучении и разовые бонусы до 78 тысяч гривен при трудоустройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Стипендии для студентов

Программа корпоративных стипендий рассчитана на студентов выпускных курсов колледжей, профтехов и университетов дневной формы.

Основные условия для кандидатов:

  • Средний балл - от 4,5 или 85+;
  • Академическое состояние - отсутствие задолженностей;
  • Опыт - наличие практики, стажировки или участие в проектах компании.

Стипендию будут выплачивать в течение шести месяцев - с января по июнь.

Сумма составляет 50% от минимальной зарплаты (в настоящее время это около 4 000 грн в месяц).

Участники проходят конкурс и заключают соглашение. После завершения обучения выпускники обязаны трудоустроиться в "Укрзализныце" в течение шести месяцев и проработать там не менее полугода.

Стартовый бонус для выпускников

Для тех, кто уже получил образование и готов к работе, компания предлагает программу "Стартовый бонус".

Она действует при трудоустройстве на дефицитные рабочие и инженерно-технические должности.

Выплаты производятся в два этапа:

  • 30 000 грн - после первых 3 месяцев работы;
  • 48 000 грн - после 9 месяцев работы.

Кроме того, молодежное коммьюнити компании PRO готовит для новых сотрудников хакатоны и программы стажировки, в том числе за рубежом.

Новые сервисы и мультимодальные хабы

Напомним, "Укрзализныця" активно расширяет перечень услуг для пассажиров и внедряет новые цифровые и транспортные решения.

В частности, ранее компания ввела полезную услугу непосредственно при оформлении билетов.

Теперь пассажиры отдельных рейсов могут заказать книги, чтобы не заскучать в дороге и поддержать украинских книгоиздателей.

Кроме того, перевозчик готовит масштабное обновление приложения, которое позволит покупать железнодорожный и автобусный билет в одном месте.

В рамках этой инициативы вокзалы в пяти городах Украины уже превратились в мультимодальные транспортные хабы.

Также пассажиры напоминают о возможности заказать книги прямо при покупке билета на отдельные рейсы.

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