Стартовала продажа билетов на Евро-2020

Иллюстративное фото (uefa.com)

Билеты можно будет приобрести лишь на официальном сайте УЕФА

В среду, 4 декабря, стартует продажа билетов на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 2020 году в разных европейских городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Как отмечается, билеты можно будет приобрести лишь на официальном сайте УЕФА. Прием заявок на приобретение билетов начнется с 15:00 по киевскому времени, а завершится 18-го декабря в 15:00. Купить билеты могут болельщики из 20 стран-участниц Евро-2020, а также болельщики из нейтральных стран.

Отметим, это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля.

Напомним, ранее сборная Украины узнала имена команд, с которыми сыграет на европейском первенстве. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе C. Украинские футболисты завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.

РБК-Украина писало, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список 10 лучших футбольных наставников 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Также сообщалось, что сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге ФИФА, пропустив вперед США и Уэльс.